Как будет работать "Новая почта" на Пасху: новый график
В воскресенье, 5 апреля, в Украине будут праздновать Пасху. Стало известно, будет ли "Новая почта" работать в этот день.
Об этом сообщает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на сайт "Новой почты".
График работы
Работники "Новой почты" смогут отпраздновать Пасху в кругу родных и друзей.
То есть график будет выглядеть так:
- 4 мая (суббота) - привычный режим
- 5 мая (воскресенье) - выходной, поэтому отделение, адресное обслуживание и доставка в почтоматы работать не будут
- 6 мая (понедельник) - привычный режим
"Линия поддержки работает 24/7 и готова предоставить исчерпывающую консультацию даже в такой большой праздник, как Пасха", - сообщили Styler в пресс-службе.
Также сейчас можно найти ближайшее к вам работающее отделение и узнать график его работы можно по этой ссылке.
Как сэкономить время и быстро получить посылку
У компании есть курьерская доставка, а это значит, что вашу посылку доставят прямо к дверям дома, офиса или квартиры.
Стоимость доставки отправлений к дверям +35 грн к общему тарифу. Если вес вашего отправления свыше 30 кг - за дополнительную плату.
График доставки по адресу:
- 9:00-21:00 в будни и по специальному графику в выходные дни
Доставка к дверям посылок +30 кг доступна, если:
- вес одного места отправления - до 100 кг
- расстояние от места парковки автомобиля "Новой почты" до здания получателя - не более 50 м
- нет помех для перемещения отправки (узкие проходы или лифт)
- лифта нет или он неисправен, подъем возможен только до 5-го этажа или перенесите доставку на другой день или переадресуйте в ближайшее отделение для самовывоза.
Ранее мы сообщали, что "Новая почта" отменила плату за переадресацию.
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