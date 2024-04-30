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Став відомий графік роботи магазинів Rozetka на Великдень

Вівторок 30 квітня 2024 12:44
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Став відомий графік роботи магазинів Rozetka на Великдень На Великдень магазини Rozetka змінюють графік роботи (колаж: РБК-Україна)
Автор: Людмила Рябухіна

На Великдень, який цього року припадає на неділю, 5 травня, магазини та поштові оператори змінюють графік роботи. Інтернет-магазин Rozetka - не виняток.

Про те, як буде працювати Rozetka на Великодні свята, РБК-Україна (проєкт Styler) розповіли в прес-службі маркетплейсу.

Який графік роботи Rozetka на Великодні свята

Інформацію про зміни в графіку роботи опублікували на сайті інтернет-магазину - для кожного відділення в розділі "Вся інформація про точку".

Став відомий графік роботи магазинів Rozetka на Великдень

Графік роботи магазинів Rozetka на Великдень (скриншот)

На Великодні свята у 2024 році майже всі магазини Rozetka працюватимуть за таким графіком роботи:

  • Субота, 4 травня: відділення працюють за звичайним графіком (більшість з 9:00 до 20:00, деякі з 9:00/10:00 до 21:00/22:00).
  • Неділя, 5 травня: вихідний для всіх відділень.
  • Понеділок, 6 травня: відділення працюють за звичайним графіком (більшість з 9:00 до 20:00, деякі з 9:00/10:00 до 21:00/22:00).

Проте деякі, позначені на сайті як вихідні 5 травня, магазини Rozetka на Великдень працюють, а саме магазини за такими адресами:

  • Львів, Кульпарківська, 226 А (ТРЦ "Victoria Gardens") - з 12:00 до 21:00.
  • Київ, Академіка Глушкова, 13Б (ТРЦ "Магелан") - з 10:00 до 21:00.
  • Київ, просп. Червоної Калини, 85 - з 10:00 до 19:00.
  • Київ, Мишуги, 4 (ТРЦ "Piramida") - з 12:00 до 22:00.
  • Київ, просп. Оболонський,19 - з 12:00 до 22:00.
  • Київ, Хоткевича, 1А (ТРЦ "Novus") - з 10:00 до 19:00.
  • Київ, просп. Броварський,17 - з 10:00 до 19:00.
  • Дніпро, Зоряний бульвар,1А (ТРЦ "Дафі") - з 10:00 до 21:00.
  • Дніпро, Нижньодніпровська, 17 (ТЦ "Караван") - з 10:00 до 19:00.

Цю інформацію нам надали в службі підтримки Rozetka, зазначивши, що наразі інформація на сайті оновлюється.

Однак радимо додатково уточнити графік роботи вказаних магазинів в службі підтримки.

Також Rozetka закликає дотримуватись правил безпеки у разі оголошення повітряної тривоги - залишити відділення магазину і перейти до найближчого укриття чи захисної споруди.

Раніше ми розповідали про те, які будуть обмеження на Великдень і чи скасують комендантську годину.

Читайте також про те, як буде працювати "Нова пошта" на Великодні свята.

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