Став відомий графік роботи магазинів Rozetka на Великдень

На Великдень, який цього року припадає на неділю, 5 травня, магазини та поштові оператори змінюють графік роботи. Інтернет-магазин Rozetka - не виняток.

Про те, як буде працювати Rozetka на Великодні свята, РБК-Україна (проєкт Styler) розповіли в прес-службі маркетплейсу.

Також Rozetka закликає дотримуватись правил безпеки у разі оголошення повітряної тривоги - залишити відділення магазину і перейти до найближчого укриття чи захисної споруди.

Однак радимо додатково уточнити графік роботи вказаних магазинів в службі підтримки.

Цю інформацію нам надали в службі підтримки Rozetka, зазначивши, що наразі інформація на сайті оновлюється.

Проте деякі, позначені на сайті як вихідні 5 травня, магазини Rozetka на Великдень працюють, а саме магазини за такими адресами :

На Великодні свята у 2024 році майже всі магазини Rozetka працюватимуть за таким графіком роботи :

Інформацію про зміни в графіку роботи опублікували на сайті інтернет-магазину - для кожного відділення в розділі "Вся інформація про точку".

Раніше ми розповідали про те, які будуть обмеження на Великдень і чи скасують комендантську годину.

Читайте також про те, як буде працювати "Нова пошта" на Великодні свята.