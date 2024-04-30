Став відомий графік роботи магазинів Rozetka на Великдень
На Великдень, який цього року припадає на неділю, 5 травня, магазини та поштові оператори змінюють графік роботи. Інтернет-магазин Rozetka - не виняток.
Про те, як буде працювати Rozetka на Великодні свята, РБК-Україна (проєкт Styler) розповіли в прес-службі маркетплейсу.
Який графік роботи Rozetka на Великодні свята
Інформацію про зміни в графіку роботи опублікували на сайті інтернет-магазину - для кожного відділення в розділі "Вся інформація про точку".
Графік роботи магазинів Rozetka на Великдень (скриншот)
На Великодні свята у 2024 році майже всі магазини Rozetka працюватимуть за таким графіком роботи:
- Субота, 4 травня: відділення працюють за звичайним графіком (більшість з 9:00 до 20:00, деякі з 9:00/10:00 до 21:00/22:00).
- Неділя, 5 травня: вихідний для всіх відділень.
- Понеділок, 6 травня: відділення працюють за звичайним графіком (більшість з 9:00 до 20:00, деякі з 9:00/10:00 до 21:00/22:00).
Проте деякі, позначені на сайті як вихідні 5 травня, магазини Rozetka на Великдень працюють, а саме магазини за такими адресами:
- Львів, Кульпарківська, 226 А (ТРЦ "Victoria Gardens") - з 12:00 до 21:00.
- Київ, Академіка Глушкова, 13Б (ТРЦ "Магелан") - з 10:00 до 21:00.
- Київ, просп. Червоної Калини, 85 - з 10:00 до 19:00.
- Київ, Мишуги, 4 (ТРЦ "Piramida") - з 12:00 до 22:00.
- Київ, просп. Оболонський,19 - з 12:00 до 22:00.
- Київ, Хоткевича, 1А (ТРЦ "Novus") - з 10:00 до 19:00.
- Київ, просп. Броварський,17 - з 10:00 до 19:00.
- Дніпро, Зоряний бульвар,1А (ТРЦ "Дафі") - з 10:00 до 21:00.
- Дніпро, Нижньодніпровська, 17 (ТЦ "Караван") - з 10:00 до 19:00.
Цю інформацію нам надали в службі підтримки Rozetka, зазначивши, що наразі інформація на сайті оновлюється.
Однак радимо додатково уточнити графік роботи вказаних магазинів в службі підтримки.
Також Rozetka закликає дотримуватись правил безпеки у разі оголошення повітряної тривоги - залишити відділення магазину і перейти до найближчого укриття чи захисної споруди.
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