Пасха-2024. Какие будут ограничения и отменят ли комендантский час

В Украине в этом году Пасху отметят 5 мая. Но из-за военного положения актуальным остается вопрос, будут ли отменять комендантский час, продолжительность которого в регионах разная и будут ли действовать ограничения.

О том, какие регионы уже определились, как будут праздновать Пасху-2024 - собрало РБК-Украина в материале.

Киевская область

На Пасху комендантский час в Киевской области будет действовать без изменений - с 00:00 до 5:00. Поэтому в ОВА отмечают, что богослужения должны транслироваться в онлайн-режиме, а посетить храмы и освятить пасхи можно будет по завершении комендантского часа.

"Просим принять все меры, чтобы избежать значительного скопления людей в одном месте. В случае тревоги оперативно просить людей пройти к ближайшему укрытию", - подчеркнул глава Киевской области Руслан Кравченко.

Кировоградская область

Кропивницкий

Пасха в Кропивницком пройдет с соблюдением мер безопасности, в частности, будет действовать комендантский час с 23:00 и до 05:00. Горсовет рекомендовал руководителям религиозных общин учитывать эти обстоятельства и проводить службы с соблюдением всех мер безопасности, разместить в культовых сооружениях объявления о ближайших к ним укрытиях, соблюдать меры правового режима военного положения, комендантского часа, поведения во время воздушной тревоги, избегать большого скопления людей. Эти правила призывали соблюдать крапивничан во время посещения храмов.

Общественный транспорт в Кропивницком будет работать на Пасху в соответствии с режимом комендантского часа: утром 5 мая автобусы и троллейбусы начнут работу на один час раньше - с 05:00 и будут работать до 22:00.

Освещение улиц перед Пасхой будет выключено в 23:00 и включено в 05:00 утра, чтобы горожане могли удобно добраться до храмов и вернуться домой.

Также 4 и 5 мая усилятся на территории областного центра и меры безопасности. Экипажи патрульной полиции, Национальной полиции будут приближены к местам проведения богослужений и местам собрания верующих.

Херсонская область

В Херсонской области пасхальные праздники на территории деоккупированных населенных пунктов Новокаховской общины в с. Веселое и пгт Козацкое пройдут с запретом на массовые мероприятия. Соответствующий запрет утвержден распоряжением начальника Новокаховской МВА № 169 от 25.04.2024.

"Учитывая, что россияне часто рассматривают скопления людей как потенциальные мишени для провокаций, особенно в праздничные дни, населению запрещено посещение кладбищ, проведение богослужений в церквях в период комендантского часа и скопление людей во время Пасхальных праздников, проведение праздничных богослужений (освящения) на территории церквей", - говорится в заявлении МВА.

Волынская область

Луцк

В Волынской области комендантский час тоже будет без изменений - с 00:00 до 05:00. Владыка Волынской епархии ПЦУ Михаил рассказал, что ночное богослужение в Луцке в соборе Святой Троицы обязательно будет, однако стоит учесть военное время.

"Мы соблюдаем действующее законодательство и соответствующие постановления, но ночные богослужения у нас также будут продолжаться. Просто прихожанам нужно определиться: они приходят к комендантскому часу, или уже после. Для прихожан кафедрального собора мы рекомендуем прийти в храм до полуночи. Это касается тех, кто будет совершать богослужение ночью", - объяснил он.

Тех же, кто планирует прийти в храм, на утреннюю или дневную пасхальную службу, будут ждать в соборе с 6 часов утра.

Тернополь

В этом году предварительно также не снимают и ограничения в Тернополе, где действует комендантский час с 00:00 до 04:00. В то же время, на Пасху общественного транспорта в городе будет больше.

К кладбищу на улице Микулинецкой в воскресенье 5 мая и в воскресенье 12 мая троллейбусы №8 и маршрутные такси № 5, 5А, 8, 18, 31 будут курсировать по такому расписанию, как в будни. Кроме того, к кладбищу возле Львовского шоссе с 5 по 7 мая и 12 мая будут курсировать два автобуса №32.

"К кладбищу в селе Подгородное в будни с 23 апреля по 3 мая и в выходные 27, 28 апреля и 4 мая с 10 до 19 часов будут курсировать по три автобуса №11 и №27. Также 5, 6, 7 и 12 мая автобусы № 11 и 27 будут возить пассажиров согласно расписанию движения, которое действует в будние дни.

Харьков

В Харьковской области также не сообщали о планах отменить комендантский час на Пасху. Там он будет действовать традиционно с 23:00 до 5:00.

Впрочем, было принято решение закрыть городские кладбища и мемориальные комплексы в Харькове, которые подчинены предприятию "Ритуал", 5 мая с целью защиты от обстрелов РФ.

Также согласно рекомендациям ГСЧС в городе продолжается запрет посещать: