ua en ru
Ср, 17 июля News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

Стал невероятным красавцем: как изменился мальчик-толстяк из "Чарли и шоколадной фабрики" (фото)

Среда 17 июля 2024 08:15
UA EN RU
Стал невероятным красавцем: как изменился мальчик-толстяк из "Чарли и шоколадной фабрики" (фото) Филипп Виграц (фото: кадр из фильма)
Автор: Иванна Пашкевич

Фильм "Чарли и шоколадная фабрика" с участием Джонни Деппа был выпущен в 2005 году. Эта лента стала стартовой площадкой для многих актеров. Среди них был и Филипп Виграц, который исполнил роль мальчика-толстяка Августа Глупа.

Как он выглядит и чем занимается сейчас - рассказывает РБК-Украина (проект Styler).

Стал невероятным красавцем: как изменился мальчик-толстяк из &quot;Чарли и шоколадной фабрики&quot; (фото)

Филипп Виграц (фото: кадр из фильма)

Для тех, кто не смотрел фильм, Август Глуп - 9-летний мальчик, который получает билет на фабрику Вилли Вонки благодаря своему чрезмерному потреблению шоколада.

Находясь на удивительном производстве, где все сделано из сладостей, он не может удержаться и начинает есть все вокруг.

В результате быстро выбывает из сюжета: персонаж, сыгранный Филиппом Виграцем, падает в шоколадную реку и застревает в трубах, которые в итоге выбрасывают его с фабрики.

Образ, который актеру пришлось воплотить на экране, в большинстве случаев вызывал насмешки.

Стал невероятным красавцем: как изменился мальчик-толстяк из &quot;Чарли и шоколадной фабрики&quot; (фото)

Актеры "Чарли и шоколадной фабрики" (фото: кадр из фильма)

В течение последних 10 лет имя Филиппа, которому сейчас 29 лет, не появлялось на постерах новых фильмов.

Кажется, что он больше не занимается актерством. Это редкий случай для тех, кто прославился в юности: справившись с испытанием славы (которая, учитывая специфику его роли, была весьма сомнительной), Виграц решил не продолжать актерскую карьеру любой ценой.

Филипп Виграц сейчас

В последние 10 лет имя Филиппа, которому сейчас 29 лет, не появлялось на постерах новых фильмов.

Кажется, он больше не занимается актерством. Это редкий случай для прославившихся в юности: справившись с испытанием славы (которая, учитывая специфику его роли, была достаточно сомнительной), Виграц решил не продолжать актерскую карьеру любой ценой.

Стал невероятным красавцем: как изменился мальчик-толстяк из &quot;Чарли и шоколадной фабрики&quot; (фото)

Филипп Виграц (фото: instagram.com/dr.wiegratz)

Он снялся еще в нескольких фильмах и затем отправился искать свое призвание.

Где сейчас Филипп Виграц, неизвестно. Судя по фотографиям, он стал настоящим красавцем. В его соцсетях указано, что с 2020 года он начал обучение в Германии и работал в IT-компаниях.

Похоже, что мужчина выбрал другой путь в жизни.

Стал невероятным красавцем: как изменился мальчик-толстяк из &quot;Чарли и шоколадной фабрики&quot; (фото)

Филипп Виграц (фото: instagram.com/dr.wiegratz)

Узнайте, как выглядит актриса из фильма "Дети шпионов", которая была мечтой мальчиков 2000-х.

Также смотрите,как выглядит актриса, сыгравшая дочь Беллы и Эдварда в "Сумерках".

Читайте РБК-Украина в Google News
Актеры Звёзды
NEWS
"Шахеды" над Беларусью и "холостые" взлеты Ту-95. Что задумала РФ и какие возможны последствия
"Шахеды" над Беларусью и "холостые" взлеты Ту-95. Что задумала РФ и какие возможны последствия