Ворожіння у січні: як дізнатися свою долю на Різдво

Різдвяні ворожіння (Фото: pixabay.com)

Ворожити в січні можна не тільки на Різдво, а й весь тиждень до Водохреща

Різдвяні свята 2020 – прекрасний час для того, щоб за старим звичаєм поворожити та дізнатися свою долю. У січні є кілька днів, які чудово підходять для того, щоб провести різні ворожіння.

Коли ворожити

Різдво. В ніч перед Різдвом 6 січня, а також 7 січня в старовину люди ворожили на суджених і найближче майбутнє. Також можна було дізнатися про те, чи скоро чекає заміжжя, одруження або народження дитини.

Святочний тиждень. Вона триває з 7 по 19 січня і на Святки проводять безліч звичаїв і ритуалів, які допомагають дізнатися майбутнє і дають відповіді на багато важливих питань.

Хрещення. У Водохресний Святвечір, 18 і 19 січня, ворожіння особливо точні і правдиві та дізнатися ім'я судженого намагалися саме в ці дні.

Як ворожити

В ніч перед Різдвом дівчата виходять на вулицю і запитують ім'я першого зустрічного. Яке ім'я він назве, таким і буде ім'я майбутнього супутника життя.

Також дівчата ходили слухати розмови під чужими вікнами. Якщо розмова була весела, то і майбутнє буде таким же.

У дні святочних ворожінь дівчата кидали за ворота своє взуття і дивилися, куди чобіт полетів, звідти і суджений буде. Якщо чобіт падав і носком вказував на рідний дім - до наступного Різдва весілля можна не чекати.

Обличчя майбутнього чоловіка дівчата шукали в дзеркалі. Для цього дівчина в темряві сідала між двох дзеркал, запалювала свічки і вдивлялася в відображення і примовляла: "Суджений, ряджений, прийди до мене на вечерю".

Одним із старих ворожінь є ворожіння на воску. У Різдвяний вечір у склянку або тарілку наливали воду, а на дно – кільце без каменю. Потім над вогнем свічки в ложці плавили віск і виливали його в воду так, щоб потрапити в центр кільця.

Якщо віск розтікався смужками – в майбутньому чекали подорожі, якщо зірочка – то успіх в роботі чи навчанні, фігурка людини – нові друзі, звірі – з'явиться таємний ворог. Квітка вказувала на зустріч із майбутньому чоловіком і весілля.

На Різдво також проводять різні обряди. Пізно ввечері потрібно загадати бажання і після цього до ранку ні з ким не розмовляти, тоді ангели його обов'язково виконають.