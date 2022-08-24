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Як старим простирадлам і підковдрі повернути білий колір натуральним відбілювачем

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Середа 24 серпня 2022 22:59
Як старим простирадлам і підковдрі повернути білий колір натуральним відбілювачем Фото: як натуральним способом відбілити постільну білизну (freepik.com)
Автор: Володимир Костирін

Постільна білизна при тривалому використанні і численних праннях втрачає свій "свіжий" білий колір, часом набуваючи сіруватого або жовтуватого відтінку. Щоб повернути білосніжний вигляд тканини та спробувати зробити сон ваших близьких легше і приємніше, наволочки, простирадло і підковдри потрібно відбілити.

Для цього можна використовувати натуральний засіб, а не витрачатися в магазинах на покупки відбілювачів, пише Prosto Way.

Як повернути "початковий" білий колір постільній білизні

  • Для цього слід взяти пластмасове відро великого об'єму,
  • промити ємність звичайною содою, тим самим усунувши всі мікроби та бруд,
  • залити у відро 10 літрів води, щоб температура була близько 40 градусів,
  • додати у воду 3 столові ложки звичайної солі (не морської),
  • плюс до цього ще 2 столові ложки перекису водню,
  • а останнім інгредієнтом стане ще 1 ложка нашатирного спирту.

У даний розчин слід помістити постільну білизну, замочити та залишити на 12 годин. Зробити це краще під вечір, щоб вранці - продовжити процедуру.

Після такого замочування білизну потрібно випрати, прополоскати та висушити.

Зауважується, що якщо є така можливість, для кращого результату сушку бажано проводити на свіжому повітрі. Так, сонячні промені в теплу пору року або морозне повітря взимку здатні надати додатковий ефект відбілювання.

Раніше ми розповідали, як правильно прати постільну білизну, щоб завжди добре висипатися.

А також перед цим писали, як відіпрати старі запрані рушники та повернути їм природний колір.

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