Как старым простыням и пододеяльнику вернуть белый цвет натуральным отбеливателем
Постельное белье при длительном использовании и многочисленных стирках теряет свой "свежий" белый цвет, порой приобретая сероватый или желтоватый оттенки. Чтобы вернуть белоснежный вид ткани и попытаться сделать сон ваших близких легче и приятнее, наволочки, простынь и пододеяльники нужно отбелить.
Для этого можно использовать натуральное средство, а не тратиться в магазинах на покупки отбеливателей, пишет Prosto Way.
Как вернуть "изначальный" белый цвет постельному белью
- Для этого следует взять пластмассовое ведро большого объема,
- промыть емкость обычной содой, тем самым устранив все микробы и грязь,
- залить в ведро 10 литров воды, чтобы температура была около 40 градусов,
- добавить в воду 3 столовые ложки обыкновенной соли (не морской),
- плюс к этому еще 2 столовые ложки перекиси водорода,
- а последним ингредиентом станет еще 1 ложка нашатырного спирта.
В данный раствор следует поместить постельное белье, замочить и оставить на 12 часов. Сделать это лучше под вечер, чтобы утром - продолжить процедуру.
После такого замачивания белье нужно постирать, прополоскать и высушить.
Отмечается, что если есть такая возможность, для лучшего результата сушку желательно проводить на свежем воздухе. Так, солнечные лучи в теплое время года или морозный воздух зимой способны дать дополнительный эффект отбеливания.
Ранее мы рассказывали, как правильно стирать постельное белье, чтобы всегда хорошо высыпаться.
А также перед этим писали, как отстирать старые застиранные полотенца и вернуть им естественный цвет.