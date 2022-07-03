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Геніальний спосіб відбілити запрані рушники: зійдуть віковічні плями

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Неділя 03 липня 2022 12:24
Геніальний спосіб відбілити запрані рушники: зійдуть віковічні плями Фото: як відбілити запрані рушники (pixabay)
Автор: Світлана Мащенко

Прибрати плями, сірість, поганий запах і жорсткість зі старих рушників простіше, ніж може здатися. Для цього не знадобляться наддорогі засоби, досить згадати перевірений і до геніального простий спосіб, яким користувалися ще наші бабусі.

Як перетворити старі рушники на нові - читайте нижче в нашому матеріалі Styler.

Нам знадобиться:

  • Глибока миска
  • Гаряча вода
  • Господарське мило
  • Марганцівка

Покрокове відбілювання рушників

Налийте в миску гарячої води і намочіть рушники. Вони повинні увібрати воду і стати теплими.

Візьміть звичайне 72%-е господарське мило. Натріть рясно кожне з рушників з двох сторін.

Складіть в миску без води промилені рушники - одне на інше. Залиште на ніч рушники. Можна накрити пакетом, щоб не випаровувалася вода.

На наступний день налийте в миску 2 літри крутого окропу. Додайте 1 чайну ложку марганцівки (повинен вийти яскраво-фіолетовий колір).

По черзі опустіть в миску рушники, покрутіть, прополощіть їх за допомогою ложки, лопатки в розчині.

Геніальний спосіб відбілити запрані рушники: зійдуть віковічні плями

Скріншот: Таким повинен бути колір розчину

Довго тримати не потрібно. Рушники стануть світло-жовтого кольору - не лякайтеся, вони не пофарбувалися. Якщо віджати рушники, вони стануть білосніжними, а кольорові - повернуть свою яскравість.

Далі можна або добре прополоскати, або вручну або в пральній машинці.

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