Геніальний спосіб відбілити запрані рушники: зійдуть віковічні плями
Прибрати плями, сірість, поганий запах і жорсткість зі старих рушників простіше, ніж може здатися. Для цього не знадобляться наддорогі засоби, досить згадати перевірений і до геніального простий спосіб, яким користувалися ще наші бабусі.
Як перетворити старі рушники на нові - читайте нижче в нашому матеріалі Styler.
Нам знадобиться:
- Глибока миска
- Гаряча вода
- Господарське мило
- Марганцівка
Покрокове відбілювання рушників
Налийте в миску гарячої води і намочіть рушники. Вони повинні увібрати воду і стати теплими.
Візьміть звичайне 72%-е господарське мило. Натріть рясно кожне з рушників з двох сторін.
Складіть в миску без води промилені рушники - одне на інше. Залиште на ніч рушники. Можна накрити пакетом, щоб не випаровувалася вода.
На наступний день налийте в миску 2 літри крутого окропу. Додайте 1 чайну ложку марганцівки (повинен вийти яскраво-фіолетовий колір).
По черзі опустіть в миску рушники, покрутіть, прополощіть їх за допомогою ложки, лопатки в розчині.
Скріншот: Таким повинен бути колір розчину
Довго тримати не потрібно. Рушники стануть світло-жовтого кольору - не лякайтеся, вони не пофарбувалися. Якщо віджати рушники, вони стануть білосніжними, а кольорові - повернуть свою яскравість.
Далі можна або добре прополоскати, або вручну або в пральній машинці.
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