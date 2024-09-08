Старят и выглядят дешево. 5 вещей, которые могут испортить любой образ женщины

Не секрет, что даже самый дорогой "лук" может выглядеть максимально дешево. Все впечатление способны испортить 5 вещей, о которых не все помнят. Женщина может быть стильной, эффектной и просто непревзойденной, если позаботится обо всех аспектах своего образа.

Что испортит вид

Конечно, учитывайте не только советы, но и ситуативность, собственный вкус и желание следовать трендам. Даже если какая-то вещь считается немодной, но вы ее очень любите - попробуйте удачно ее стилизовать. Впрочем, все же есть несколько неписаных "правил".

Старомодный дизайн маникюра

Сейчас существует немало трендовых и современных дизайнов, которые подойдут женщинам всех возрастов. Но некоторые варианты покрытия, которые предусматривают слишком много камней, золотых узоров или объемной лепнины из цветов, уже вышли из моды.

Какие ногти добавляют возраст (иллюстрация: freepik.com)

Слишком много логотипов

Даже если вещи действительно брендовые, а не подделка, не всегда следует кичиться всем и сразу. Многие логотипы на одежде могут произвести отнюдь не то впечатление, на которое вы рассчитываете. "Лук", состоящий исключительно из одежды, буквально покрытой модными буквами и фирменными принтами, может наоборот выглядеть дешево.

Неуместные "луки"

Речь идет о ситуациях, когда женщина собирается на пляж, но выбирает наряды, подходящие для светского мероприятия, или же приходит на детский день рождения в роскошном вечернем платье. Даже если в вашем шкафу пылится невероятный "лук", но повода его надеть нет, просто дождитесь действительно удачного момента. Желание "выгулять" самые лучшие вещи прямо здесь и сейчас не всегда уместно.

Как правильно выбирать одежду (иллюстрация: freepik.com)

Одежда не по возрасту

Эта ситуация может случиться как с девушкой, так и с женщиной за 50. Прислушивайтесь к советам стилистов и экспертов, которые составляют "капсулы" и готовят тематические подборки именно для вашего возраста. Молодой девушке не всегда будет идти максимально сдержанный твидовый костюм, так же как женщине в возрасте будет трудно произвести впечатление в мини с воланами и слишком оголенными частями тела.

Неряшливость

Никакие вещи не будут иметь "дорогой" вид, если женщина не будет их стирать. Это же касается прически, маникюра и педикюра, чистой кожи и грязной обуви. Заботьтесь не только о трендовости наряда, но и о его состоянии. Если вещь нужно гладить - гладьте, если любимые туфли покрылись трещинами или вы сломали каблук - отнесите их в ремонт.