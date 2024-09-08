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Старят и выглядят дешево. 5 вещей, которые могут испортить любой образ женщины

Воскресенье 08 сентября 2024 07:15
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Старят и выглядят дешево. 5 вещей, которые могут испортить любой образ женщины Как одеваться "дорого" и стильно (иллюстрация: freepik.com)
Автор: Полина Иваненко

Не секрет, что даже самый дорогой "лук" может выглядеть максимально дешево. Все впечатление способны испортить 5 вещей, о которых не все помнят. Женщина может быть стильной, эффектной и просто непревзойденной, если позаботится обо всех аспектах своего образа.

Как выглядеть "дорого" и какие вещи старят, рассказывает РБК-Украина (проект Styler).

Что испортит вид

Конечно, учитывайте не только советы, но и ситуативность, собственный вкус и желание следовать трендам. Даже если какая-то вещь считается немодной, но вы ее очень любите - попробуйте удачно ее стилизовать. Впрочем, все же есть несколько неписаных "правил".

Старомодный дизайн маникюра

Сейчас существует немало трендовых и современных дизайнов, которые подойдут женщинам всех возрастов. Но некоторые варианты покрытия, которые предусматривают слишком много камней, золотых узоров или объемной лепнины из цветов, уже вышли из моды.

Безжалостно старит и дешево выглядит: женщинам после 40 следует забыть об этих цветах в маникюре.

Какие ногти добавляют возраст (иллюстрация: freepik.com)

Слишком много логотипов

Даже если вещи действительно брендовые, а не подделка, не всегда следует кичиться всем и сразу. Многие логотипы на одежде могут произвести отнюдь не то впечатление, на которое вы рассчитываете. "Лук", состоящий исключительно из одежды, буквально покрытой модными буквами и фирменными принтами, может наоборот выглядеть дешево.

Неуместные "луки"

Речь идет о ситуациях, когда женщина собирается на пляж, но выбирает наряды, подходящие для светского мероприятия, или же приходит на детский день рождения в роскошном вечернем платье. Даже если в вашем шкафу пылится невероятный "лук", но повода его надеть нет, просто дождитесь действительно удачного момента. Желание "выгулять" самые лучшие вещи прямо здесь и сейчас не всегда уместно.

Что носить, когда жарко (иллюстрация: freepik.com)

Как правильно выбирать одежду (иллюстрация: freepik.com)

Одежда не по возрасту

Эта ситуация может случиться как с девушкой, так и с женщиной за 50. Прислушивайтесь к советам стилистов и экспертов, которые составляют "капсулы" и готовят тематические подборки именно для вашего возраста. Молодой девушке не всегда будет идти максимально сдержанный твидовый костюм, так же как женщине в возрасте будет трудно произвести впечатление в мини с воланами и слишком оголенными частями тела.

Неряшливость

Никакие вещи не будут иметь "дорогой" вид, если женщина не будет их стирать. Это же касается прически, маникюра и педикюра, чистой кожи и грязной обуви. Заботьтесь не только о трендовости наряда, но и о его состоянии. Если вещь нужно гладить - гладьте, если любимые туфли покрылись трещинами или вы сломали каблук - отнесите их в ремонт.

К слову, раньше мы рассказывали, как выглядит самый модный оттенок джинсов на эту осень.

Кроме этого, недавно было названо 5 трендовых идей осеннего маникюра.

При создании материала были использованы источники: Ukr.Media, Who What Wear.

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