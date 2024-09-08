Старять і виглядають дешево. 5 речей, які можуть зіпсувати будь-який образ жінки

Не секрет, що навіть найдорожчий "лук" може мати максимально дешевий вигляд. Усе враження здатні зіпсувати 5 речей, про які не всі пам'ятають. Жінка може бути стильною, ефектною та просто неперевершеною, якщо подбає про усі аспекти свого образу.

Що зіпсує вигляд

Звісно, враховуйте не лише поради, а ще ситуативність, власний смак та бажання слідувати трендам. Навіть якщо якась річ вважається немодною, але ви дуже її любите - спробуйте вдало її стилізувати. Втім, усе ж існують декілька неписаних "правил".

Старомодний дизайн манікюру

Нині існує чимало трендових та сучасних дизайнів, які підійдуть жінкам будь-якого віку. Але деякі варіанти покриття, які передбачають занадто багато камінців, золотих візерунків або ж об'ємної ліпнини з квітів, вже вишли з моди.

Які нігті додають віку (ілюстрація: freepik.com)

Занадто багато логотипів

Навіть якщо речі дійсно брендові, а не підробка, не завжди слід хизуватися всім й одразу. Багато логотипів на одязі можуть справити зовсім не те враження, на яке ви розраховуєте. "Лук", який складається виключно з вбрання, яке буквально вкрито модними літерами та фірмовими принтами, може навпаки мати дешевий вигляд.

Недоречні "луки"

Йдеться про ситуації, коли жінка збирається на пляж, але обирає вбрання, яке підходить для світського заходу, або ж приходить на дитячий день народження у розкішній вечірній сукні. Навіть якщо у вашій шафі припадає пилом неймовірний "лук", але приводу його вдягти немає, просто дочекайтеся дійсно вдалого моменту. Бажання "вигуляти" найкращі речі прямо тут і зараз не завжди доречне.

Як правильно обирати одяг (ілюстрація: freepik.com)

Одяг не за віком

Ця ситуація може трапитися як з дівчиною, так і з жінкою за 50. Дослухайтеся порад стилістів та експертів, які складають "капсули" й готують тематичні добірки саме для вашого віку. Молодій дівчині не завжди буде личити максимально стриманий твідовий костюм, так само як жінці у віці буде важко справити враження у міні з воланами та занадто оголеними частинами тіла.

Неохайність

Ніякі речі не матимуть "дорогий" вигляд, якщо жінка не буде їх прати. Це ж стосується зачіски, манікюру та педикюру, чистої шкіри та брудного взуття. Дбайте не лише про трендовість вбрання, а й про його стан. Якщо річ потрібно прасувати - прасуйте, якщо улюблені туфлі вкрилися тріщинами або ви зламали каблук - віднесіть їх в ремонт.