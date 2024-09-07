Raw denim: как выглядит самый модный оттенок джинсов на осень-2024
Джинсы - самая популярная базовая вещь, с которой можно создать огромное количество стильных образов. И если весной и летом на пике популярности были джинсы цвета кокосового молока, экрю и сливочного масла, то на осень следует присмотреть темный оттенок. Речь про варианты из "сырого" денима - raw denim.
РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на Instagram стилиста Яны Платоновой рассказывает, что это за тренд и с чем носить такие джинсы.
Понятие "raw denim" используют для так называемого необработанного или "сырого" денима. Изначально так называли пары без дополнительной тепловой или химической обработки - их отличал однородный глубокий синий цвет и высокая плотность.
Самый модный джинсовый тренд (фото: instagram.com/styleguide.ua)
Раньше такие джинсы были очень грубыми, а потертости, которые появлялись на них вследствие носки, получались уникальными - в отличие от брюк с выцветшими участками, созданными на фабриках.
Самый модный джинсовый тренд (коллаж: instagram.com/styleguide.ua)
Именно джинсы насыщенного синего цвета с контрастной отсрочкой станут самыми модными в сезоне осень-зима-2024. Главная особенность - ткань должна быть однородной и без потертостей.
Джинсы raw denim (коллаж: instagram.com/styleguide.ua)
Какой же фасон джинсов выбрать? Лучше всего обратить внимание на широкие или в меру свободные варианты. Сочетать из можно как с другими вещами из денима, так и с нарядными блузами или повседневными гольфами-водолазками.
Варианты с джинсами (коллаж: instagram.com/styleguide.ua)
Самые удачные луки получатся с контрастным верхом: романтичными топами, атласными блузами, силуэтными боди, обтягивающими майками.
Подберите свои идеальные джинсы и верх к ним (коллаж: instagram.com/styleguide.ua)
К слову, из "сырого" денима могут быть не только брюки, но и куртки, рубашки, платья. В тренде - свободные джинсовые рубашки и юбки макси.
Тренд сезона (коллаж: instagram.com/styleguide.ua)
Дополнить трендовые джинсы можно как черной обувью и аксессуарами, так и более интересными вариантами. Например, еще одним трендом 2024 - вещами с леопардовым принтом, или же красной сумкой или обувью.
Создайте стильный лук на каждый день (коллаж: instagram.com/styleguide.ua)
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