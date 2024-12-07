Фасолевые сычики: рецепт постного кулинарного сокровища Сумской области
Сычики - традиционное блюдо, найденное этнографами в Сумской области. Готовят это постное блюдо из фасоли, а подают с квашеной капустой и огурцами.
О том, как готовить фасолевые сычики, рассказывает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на кулинарный YouTube-канал "КАРПАТСІКІ ШКВАРКИ".
Что нужно для сычиков из фасоли
Для того чтобы приготовить это постное блюдо из Сумской области, понадобятся следующие продукты:
- фасоль - 500 г
- растительное масло - для жарки
- лук - 1 шт.
- чеснок - 4 зубчика
- соленые огурцы - по вкусу
- квашеная капуста - по вкусу
- соль - по вкусу
- перец - по вкусу
Как готовить сычики
Для того чтобы приготовить сумские фасолевые сычики, фасоль сначала необходимо замочить в холодной воде на ночь. Это смягчает бобы и сокращает время варки.
Затем промойте бобовые, залейте холодной водой и отварите до полной готовности на среднем огне. Обычно фасоль отварится через полтора часа.
Более насыщенный вкус сычикам придает лук. Пока варится фасоль, луковицу нужно почистить, измельчить ножом и обжарить до размягчения и золотистого цвета.
В пост лук могли готовить на растительном масле. Однако лук для сычиков также жарили на сале.
Слейте из фасоли жидкость, оставив немного отвара - он поможет, если пюре будет слишком сухим.
Как готовить сычики из фасоли (скриншот / КАРПАТСЬКІ ШКВАРКИ)
Слегка посолите и поперчите фасоль, после чего перетолчите бобовые до консистенции однородного пюре. Также можно пользоваться блендером.
Добавьте к фасолевому пюре обжаренный лук вместе с растительным маслом. Это поможет избежать пересыхания блюда.
Очистьте и пропустите через пресс зубчики чеснока. Затем обжарьте его до золотистого цвета в небольшом количестве растительного масла.
Вымешайте фасолевое тесто для сычиков - оно должно быть плотным и не липнуть в руки. Сформируйте небольшие шарики - на один сычик нужна 1 ст. л. массы.
Как делать сычики (скриншот / КАРПАТСЬКІ ШКВАРКИ)
После этого сычики почти готовы - перед подачей их нужно полить чесночной заправкой, присыпать квашеной капустой и нарезанным соленым огурцом.
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