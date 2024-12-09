Шупеня со свиными хвостами: экстравагантный рецепт сытного гуцульского блюда

Шупеня - это традиционное блюдо литовской и украинской кухонь, которое напоминает рагу, состоящее из фасоли и картофеля. В Украине шупеню готовили преимущественно на Гуцульщине, а в Литве блюдо готовили на Рождество.

О том, как готовить шупеню, рассказывает РБК-Украина со ссылкой на кулинарный YouTube-канал "Кулінарні витівки".

Что нужно для шупени

Для того чтобы приготовить сытное гуцульское блюдо, понадобятся следующие продукты:

бульон - 1 л

сало копченое - 100 г

свиные хвосты - 3 шт.

крупа ячневая - 100 г

фасоль - 300 г

картофель - 700 г

грибы сушеные - 20 г

лук - 1 шт.

чеснок - 1 головка

соль - 5 г

перец горошком - 3 шт.

лавровый лист - 2 шт.

Как готовить шупеню

Для приготовления шупени ингредиенты сначала поджариваются, а затем запекаются. Благодаря этому блюдо приобретает неповторимый вкус.

Для начала нужно нарезать сало на маленькие кубики. Сало обжаривают на слабом огне до состояния шкварок.

Как нарезать сало для шупени (скриншот / Кулінарні витівки)

Свиные хвосты, также фасоль и грибы необходимо замочить на ночь. Затем хвосты нужно промыть, обсушить и нарезать на кусочки среднего размера. После этого хвосты следует обжарить до золотистого цвета, предварительно переложив в другую посуду шкварки.

Как жарить свиные хвосты (скриншот / Кулінарні витівки)

Почистьте и нарежьте лук, добавьте его к обжаренным хвостам и готовьте до золотистого цвета.

Тем временем почистьте и нарежьте картофель на две или четыре части. Не стоит нарезать картофелины на маленькие кусочки - во время тушения он может потерять форму.

Как нарезать картофель для шупени (скриншот / Кулінарні витівки)

Переложите обжаренные свиные хвосты с луком в керамический горшок или глубокую форму для запекания. Следующим слоем выложите картофель.

Как готовить шупеню (скриншот / Кулінарні витівки)

Отцедите грибы и выложите их на картофель. Следующим слоем выложите фасоль, слив с ней жидкость. Выложите на бобы шкварки и промытую ячневую крупу.

Почистьте и раздавите чеснок, добавьте его к ингредиентам шупени вместе с солью, перцем и лавровым листом. Залейте продукты бульоном, накройте горшок крышкой и поставьте в разогретую до 200 градусов в духовку на 3 часа.

Как готовить шупеню (скриншот / Кулінарні витівки)

Достаньте из блюда свиные хвосты, выложите их на застеленный пергаментом противень и поставьте в духовку на 15 минут. После этого разложите запеченные хвосты по тарелкам и добавьте шупеню.