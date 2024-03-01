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Давнее украинское блюдо зганянка: как приготовить вкуснейшее и бюджетное блюдо

Пятница 01 марта 2024 07:45
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Давнее украинское блюдо зганянка: как приготовить вкуснейшее и бюджетное блюдо Как приготовить зганянку (Кадр с видео)
Автор: Анна Шиканова

Зганянка - давнее украинское блюдо, которое чем-то похоже на привычный нам капустняк. Название происходит от способа приготовления – когда-то все продукты готовили отдельно, а потом все "сгоняли" в одной кастрюле.

Как готовить старинное блюдо зганянку, рассказывает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на видео в YouTube-канале "Карпатские шкварки".

Что вам понадобится:

  • Фасоль красная - 250 г
  • Квашеная капуста - 500 г
  • Свиные ребра (свежие или копченые) - 1 кг
  • Лук репчатый - 2 шт.
  • Мука - 1 ст. ложка
  • Масло сливочное - 50 г
  • Паста томатно - 2 ст. ложки
  • Соль - по своему вкусу
  • Вода - 3 л

Как готовить зганянку

Фасоль отварить до полуготовности. Кстати, ее можно с вечера замочить и отварить, чтобы сэкономить время на приготовление.

Ребра нарезаем и обжариваем. Выкладывайте на сковороду салом вниз, чтобы стапливался жир. Жарить со всех сторон до золотистого цвета, посолить по своему вкусу.

Пожаренные ребра добавить в фасоль и тушить до готовности фасоли.

Пока варятся фасоль с ребрами, делаем зажарку. Выливаем на сковороду масло и в нем разогреваем сливочное масло. Добавляем мелко нарезанный лук и жарим до золотистого цвета.

К луку добавляем просеянную муку. Хорошо перемешиваем, чтобы не было комочков. Затем добавляем томатную пасту и жарим несколько минут.

Сочетаем в одной кастрюле: ребра с фасолью, зажарку и добавляем квашеную капусту. Если она очень кислая, то промойте ее перед добавлением. Варить нужно до готовности капусты. Специи и соль - по вашему вкусу.

Раньше мы писали о том, как готовить украинские облизни.

А еще рассказывали о старинном рецепте гуцульской росовницы.

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