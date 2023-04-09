ua ru
Вс, 09 апреля News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Коронавирус Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Hi-tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

Старинное блюдо закарпатской кухни "Попригаш": такую нежную курицу вы точно не ели!

Новина українською →
Воскресенье 09 апреля 2023 10:02
Старинное блюдо закарпатской кухни "Попригаш": такую нежную курицу вы точно не ели! Как приготовить закарпатский Попригаш (Кадр из видео)
Автор: Анна Шиканова

Попригаш готовят уже много лет в Закарпатской области. В состав этого древнего блюда входят куриные бедра, специи и невероятно вкусный сливочный соус. А готовить Попригаш на самом деле очень легко. Подают его к картофельному пюре или кнедликам.

Своим рецептом этого блюда поделилась украинская кулинарка Наталья Машика в своем блоге на YouTube.

Что вам понадобится:

  • 1 небольшая луковица
  • 3 ст. ложки растительного масла
  • 9 шт. куриных бедрышек (можно брать грудку)
  • 2 ч. ложки паприки
  • соль, перец - по вкусу
  • Вода
  • 120 мл сметаны
  • 120 мл сливок
  • 2 ст. ложки муки

Как приготовить Попригаш

Одну небольшую луковицу нужно мелко нарезать. Для этого блюда подойдет любое куриное мясо, в данном случае - куриные бедра, которые необходимо просушить бумажным полотенцем.

Разогреваем сковороду, добавляем растительное масло, высыпаем нарезанный лук и пассируем 1-2 минуты, до мягкости. Потом выкладываем куриные бедра, убавляем огонь до среднего и тушим по 4 минуты с каждой стороны. Мясо должно изменить свой цвет. Добавляем соль и черный перец - по своему вкусу. И обязательно - сладкую паприку, добавляем 2 ч. ложки или по вашему вкусу.

Все тщательно перемешиваем и мясо необходимо сразу же залить холодной водой. Сразу, потому как паприка при длительном обжаривании может дать неприятный вкус.

Воды должно быть достаточно, чтобы она покрывала мясо. Доводим до кипения и варим на небольшом огне 40-45 минут.

Когда мясо будет почти готово, в миске смешиваем 120 мл сметаны и столько же сливок. Хорошо перемешиваем, а потом постепенно добавляем 2 ложки муки. Все хорошо перемешиваем, чтобы не было грудок. А потом смесь выливаем к мясу и варим еще 5 минут.

Еще в Попригаш можно добавить сушеные или свежие грибы. Подавать к картофельному пюре или кнедликам. Но можно подавать и к любому другому гарниру.

Кстати, ранее мы писали о том, как готовить старинное блюдо фучки.

А еще рассказывали рецепт "Засыпной капусты", которую любил Иван Франко.

Читайте РБК-Украина в Google News
рецепт приготування страв традиції українська кухня