Готовим старинное украинское блюдо "Засыпная капуста": этот рецепт любил Иван Франко

Оригинальный рецепт "засыпной капусты"

Свежая капуста - 300-400 г

Квашеная капуста - 150 -200 г

Морковь - 1 шт.

Пшено - 100-200 г

Часто в блюдо добавляли брынзу и зелень.

Способ приготовления:

Капусту посечь и выложить на сковороду с небольшим количеством жира. Тушить под крышкой минут 5. Добавить квашеную капусту и тушить еще минут 5. Потом посолить и поперчить.

Морковь очистить и натереть на мелкой терке. Взять глиняную посуду (или форму для выпечки) и выстелить дно морковью. Положить пару горошин душистого перца.

В капусту добавить пшено и хорошо вымешать. Потом капусту с пшеном выложить на морковь и добавить немного воды, 2 столовых ложки жира. Закрыть крышкой и тушить в духовке при температуре 160 градусов около часа.

При подаче на стол обильно посыпать блюдо брынзой и мясными шкварками.

Фото: instagram.com/cook_with_me_at_home

"Засыпная капуста" с кус-кусом

Интересным рецептом этого древнего блюда поделилась кулинарка из блога cook with me at home в Instagram.

Квашеная капуста - 0,5 банка

Свежая капуста - 0,5 кг

луковица - 1 большая

Масло - 2 столовых ложки

Молоко - 400 мл

Сметана сепараторная - 400 г

Яйца - 1 шт.

Кус-кус - 60 г

Шкварки, жареный лук - для подачи

Соль, перец, специи - по вкусу

Способ приготовления:

Квашеную капусту промыть и отварить до готовности. Свежую капусту мелко нарезать, отварить до готовности. Отцедить жидкость с обеих кастрюль. Луковицу очистить, мелко нарезать и обжарить в небольшом количестве масла.

В антипригарной посуде смешать два вида капусты, лук и лавровый лист. Залить подготовленным раствором молока с густой сепараторной сметаной. Вбить одно яйцо, добавить кус-кус и все хорошо перемешать.

Поставить на огонь и томить около 4 часов на медленном огне. Именно этот способ позволит достичь желаемую нежность и шелковистость. Добавляем соль, перец.

При подаче украшаем жареными шкварками с луком.

А вот еще один способ приготовления "засыпанной капусты" - с мясом.