Старинное блюдо украинской кухни "Буцики": как их приготовить

Буцики – это блюдо украинской кухни, которой очень много лет. Издавна их готовили из теста на основе пшеничной муки. Буцики варили в воде, а затем подрумянивали на масле. Ели со сметаной, медом или луковой зажаркой.
Как готовить буцики, рассказывает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на YouTube-канал "Кухня как релакс".
Пшеничную муку просеивают, соединяют с молоком, яйцом и содой, замешивают тесто. Тесту дают отдохнуть 20-30 минут.
Раскатывают тесто толщиной 2-2,5 мм, затем его разрезают небольшими квадратными кусочками и два противоположных конца каждого кусочка хорошо слепляют, чтобы изделия походили на ушки. Можно их оставить и квадратными.
Подготовленные бутики кладут в кипящую подсоленную воду, варят 15-20 мин, вынимают шумовкой, кладут их в сотейник с хорошо разогретым маслом и слегка поджаривают.
Буцики подают на стол с медом или сметаной. Также делают зажарку с луком или грибами.
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