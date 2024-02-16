Старинное блюдо украинской кухни "Буцики": как их приготовить

Что вам понадобится:

мука пшеничная - 1 стакан

молоко - 3,5 ст. ложки

яйца - 1 шт.

сода - 1/4 ч. ложки

масло сливочное - 1.5 ст. ложки

мед - 3 ст. ложки или сметана - 4 ст. ложки

Как готовить буцики

Пшеничную муку просеивают, соединяют с молоком, яйцом и содой, замешивают тесто. Тесту дают отдохнуть 20-30 минут.

Раскатывают тесто толщиной 2-2,5 мм, затем его разрезают небольшими квадратными кусочками и два противоположных конца каждого кусочка хорошо слепляют, чтобы изделия походили на ушки. Можно их оставить и квадратными.

Подготовленные бутики кладут в кипящую подсоленную воду, варят 15-20 мин, вынимают шумовкой, кладут их в сотейник с хорошо разогретым маслом и слегка поджаривают.

Буцики подают на стол с медом или сметаной. Также делают зажарку с луком или грибами.