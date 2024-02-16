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Старинное блюдо украинской кухни "Буцики": как их приготовить

Как готовить буцики (фото: myhomeinspiration.net)
Автор: Анна Шиканова

Буцики – это блюдо украинской кухни, которой очень много лет. Издавна их готовили из теста на основе пшеничной муки. Буцики варили в воде, а затем подрумянивали на масле. Ели со сметаной, медом или луковой зажаркой.

Как готовить буцики, рассказывает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на YouTube-канал "Кухня как релакс".

Что вам понадобится:

  • мука пшеничная - 1 стакан
  • молоко - 3,5 ст. ложки
  • яйца - 1 шт.
  • сода - 1/4 ч. ложки
  • масло сливочное - 1.5 ст. ложки
  • мед - 3 ст. ложки или сметана - 4 ст. ложки

Как готовить буцики

Пшеничную муку просеивают, соединяют с молоком, яйцом и содой, замешивают тесто. Тесту дают отдохнуть 20-30 минут.

Раскатывают тесто толщиной 2-2,5 мм, затем его разрезают небольшими квадратными кусочками и два противоположных конца каждого кусочка хорошо слепляют, чтобы изделия походили на ушки. Можно их оставить и квадратными.

Подготовленные бутики кладут в кипящую подсоленную воду, варят 15-20 мин, вынимают шумовкой, кладут их в сотейник с хорошо разогретым маслом и слегка поджаривают.

Буцики подают на стол с медом или сметаной. Также делают зажарку с луком или грибами.

 

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РецептыПриготовлениеУкраинская кухня