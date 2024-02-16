Старовинна страва української кухні "Буцики": як їх приготувати

Буцики - це страва української кухні, якій дуже багато років. Здавна їх готували з тіста на основі пшеничного борошна. Буцики варили у воді, а потім підрум'янювали на маслі. Їли зі сметаною, медом чи цибулевою засмажкою.
Як готувати буцики, розповідає РБК-Україна (проєкт Styler) з посиланням на YouTube-канал "Кухня як релакс".
Пшеничне борошно просіюють, з'єднують з молоком, яйцем та содою, замішують тісто. Тісту дають відпочити 20-30 хвилин.
Розкочують тісто завтовшки 2-2,5 мм, потім його розрізають невеликими квадратними шматочками та два протилежних кінці кожного шматочка добре зліплюють, щоб вироби були схожі на вушка. Можна залишити їх і квадратними.
Підготовлені буцики кладуть в киплячу підсолену воду, варять 15-20 хв, виймають шумівкою, кладуть їх в сотейник з добре розігрітим маслом і злегка підсмажують.
Буцики подають на стіл з медом або сметаною. Також роблять засмажку з цибулею чи грибами.
Раніше ми розповідали, як готувати старовинну українську страву горохляники.
А ще писали про те, як приготувати запечені бандуряники.