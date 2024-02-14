Запеченные бандуряники: непревзойденный рецепт старинной украинской кухни

Бандуряники - старинное блюдо, которое готовили наши предки лемки. На диалекте лемков "бандура" – картофель. И бандуряники - это интересное и сытное блюдо из картофеля, грибов и сыра.

Как готовить бандуряники, рассказывает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на сообщение шеф-повара Валентины Саенко в Instagram.

Заливаем бандуряники сверху грибным соусом, затираем творогом и запекаем 10-15 минут при 180 градусах.

Картофель и один лук чистим, натираем на терку. Часть картофеля желательно тереть на мелкой терке и часть на более крупной – для разной фракции. Добавляем яйцо и муку. Немножко соли, перца. Жарим на сковороде бандуряники. Можно жарить на смальце вместо растительного масла. Румяним с двух сторон и складываем в посуду, в которой можно запекать. Для соуса грибы нарезаем (если используем вешенки, то нарываем), вторую луковицу нарезаем полукольцами и жарим на той же сковороде. Сначала лук 2 минутки, а затем добавляем грибы. Через 3-4 минуты добавляем чеснок, солим и перчим. Еще можно добавить немного сухого тимьяна. Жарим до румяности. В самом конце добавляем сметану и немного (100 г воды). Через минуту снимаем с огня.

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