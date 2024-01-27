Старинное украинское блюдо: как готовить вкусную соломаху

В знаменитых казацких походах самой распространенной пищей была сытная и полезная каша соломаха. Ее еще называют саламаха или саламата. Рецептов этой каши существует несколько, но есть классический – из гречневой муки.

Как приготовить кашу-соломаху по старинному украинскому рецепту, рассказывает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на Shuba.

Что вам понадобится:

Мука гречневая - 300 г

Сало - 200 г

Лук репчатый желтый - 1 шт.

Масло подсолнечное - 100 г

Соль - по вашему вкусу

Как готовить соломаху

Положите гречневую муку в миску и, постоянно размешивая, влейте в миску тонкой струйкой холодную воду. Вливайте столько воды, чтобы хорошо размешать муку, но так, чтобы не сделать смесь совсем редкой.

Доведите до кипения воду примерно 4 стакана. Подсолите и, постоянно размешивая, влейте мучную смесь в кипяток. Приблизительно через 5 минут влейте в кашу масло.

Готовьте к загустению каши и помешивайте ее время от времени.

Пока каша варится, измельчите сало и лук. Разогрейте масло на сковороде и поджарьте кусочки сала с луком, посолите, добавьте перца или любимые специи и поджарьте до золотистого цвета лука.

Когда каша загустеет, выключите огонь и добавьте к каше поджаренное сало с луком. Хорошо перемешайте все. Подавайте соломаху с измельченным зеленым луком.

Кстати, во время приготовления можно не добавлять в кашу растительное масло, а добавить только поджаренный лук с салом.