ua en ru
Сб, 27 января News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Hi-tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

Старинное украинское блюдо: как готовить вкусную соломаху

Суббота 27 января 2024 07:45
UA EN RU
Старинное украинское блюдо: как готовить вкусную соломаху Как приготовить старинную украинскую кашу соломаху (Коллаж РБК-Украина)
Автор: Анна Шиканова

В знаменитых казацких походах самой распространенной пищей была сытная и полезная каша соломаха. Ее еще называют саламаха или саламата. Рецептов этой каши существует несколько, но есть классический – из гречневой муки.

Как приготовить кашу-соломаху по старинному украинскому рецепту, рассказывает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на Shuba.

Что вам понадобится:

  • Мука гречневая - 300 г
  • Сало - 200 г
  • Лук репчатый желтый - 1 шт.
  • Масло подсолнечное - 100 г
  • Соль - по вашему вкусу

Как готовить соломаху

Положите гречневую муку в миску и, постоянно размешивая, влейте в миску тонкой струйкой холодную воду. Вливайте столько воды, чтобы хорошо размешать муку, но так, чтобы не сделать смесь совсем редкой.

Доведите до кипения воду примерно 4 стакана. Подсолите и, постоянно размешивая, влейте мучную смесь в кипяток. Приблизительно через 5 минут влейте в кашу масло.

Готовьте к загустению каши и помешивайте ее время от времени.

Пока каша варится, измельчите сало и лук. Разогрейте масло на сковороде и поджарьте кусочки сала с луком, посолите, добавьте перца или любимые специи и поджарьте до золотистого цвета лука.

Когда каша загустеет, выключите огонь и добавьте к каше поджаренное сало с луком. Хорошо перемешайте все. Подавайте соломаху с измельченным зеленым луком.

Кстати, во время приготовления можно не добавлять в кашу растительное масло, а добавить только поджаренный лук с салом.

Кстати, раньше мы писали о том, как приготовить по старинному рецепту бабу-шарпанину.

А еще рассказывали рецепт малимонов из Полесья.

Читайте РБК-Украина в Google News
рецепт рік приготування страв українська кухня
NEWS
Помощь для ВПЛ, коммуналка и отключение должников: что изменится с 1 февраля в Украине
Помощь для ВПЛ, коммуналка и отключение должников: что изменится с 1 февраля в Украине