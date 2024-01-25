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Баба-шарпанина: вкусный рыбный пирог по забытому старинному рецепту

Четверг 25 января 2024 07:45
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Баба-шарпанина: вкусный рыбный пирог по забытому старинному рецепту Как приготовить бабу-шарпанину по старинному рецепту (фото: authenticukraine.com.ua)
Автор: Анна Шиканова

Во времена гетмана Ивана Мазепы очень популярно было блюдо баба-шарпанина. Это старинный пирог, который готовится из любой рыбы (щука, судак, плотва) и заливного теста. Готовится этот пирог очень просто.

Как приготовить бабу-шарпанину из судака, рассказывает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на "Аутентичную Украину".

Что вам понадобится:

  • Судак (или другая пресноводная рыба) - 1 кг
  • Пшеничная мука - 1 стакан
  • Масло растительное - 2,5 ст. ложки
  • Лук - 2 шт.
  • Рыбный бульон - пол стакана
  • Соль, перец - по своему вкусу

Как готовить бабу-шарпанину

Рыбу нужно почистить, промыть, залить водой. В бульон можно добавить морковь и луковицу, зелень – для лучшего вкуса рыбы. Добавить соли, довести до кипения и варить еще 30 минут. Затем вынуть рыбу из бульона, дать остыть, отделить от костей и потрепать на куски.

Лук нарезать на мелкие кубики и поджарить на огне.

В рыбный бульон добавить муку и перемешать тесто. По консистенции оно должно быть как жидкая каша. В тесто добавляем лук с растительным маслом и еще раз все вымешиваем.

Размельченную рыбу выкладываем на смазанную маслом сковородку, а сверху заливаем все тестом. Добавьте перца и поставьте в духовку.

Запекать нужно 40 минут при 180 градусах. Подавать на стол горячим.

Раньше мы писали о том, как приготовить легкую и диетическую шаурму.

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