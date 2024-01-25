Баба-шарпанина: вкусный рыбный пирог по забытому старинному рецепту
Во времена гетмана Ивана Мазепы очень популярно было блюдо баба-шарпанина. Это старинный пирог, который готовится из любой рыбы (щука, судак, плотва) и заливного теста. Готовится этот пирог очень просто.
Как приготовить бабу-шарпанину из судака, рассказывает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на "Аутентичную Украину".
Что вам понадобится:
- Судак (или другая пресноводная рыба) - 1 кг
- Пшеничная мука - 1 стакан
- Масло растительное - 2,5 ст. ложки
- Лук - 2 шт.
- Рыбный бульон - пол стакана
- Соль, перец - по своему вкусу
Как готовить бабу-шарпанину
Рыбу нужно почистить, промыть, залить водой. В бульон можно добавить морковь и луковицу, зелень – для лучшего вкуса рыбы. Добавить соли, довести до кипения и варить еще 30 минут. Затем вынуть рыбу из бульона, дать остыть, отделить от костей и потрепать на куски.
Лук нарезать на мелкие кубики и поджарить на огне.
В рыбный бульон добавить муку и перемешать тесто. По консистенции оно должно быть как жидкая каша. В тесто добавляем лук с растительным маслом и еще раз все вымешиваем.
Размельченную рыбу выкладываем на смазанную маслом сковородку, а сверху заливаем все тестом. Добавьте перца и поставьте в духовку.
Запекать нужно 40 минут при 180 градусах. Подавать на стол горячим.
Раньше мы писали о том, как приготовить легкую и диетическую шаурму.
А еще рассказывали рецепт самой простой и вкусной корейской моркови.