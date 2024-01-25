Баба-шарпанина: вкусный рыбный пирог по забытому старинному рецепту

Во времена гетмана Ивана Мазепы очень популярно было блюдо баба-шарпанина. Это старинный пирог, который готовится из любой рыбы (щука, судак, плотва) и заливного теста. Готовится этот пирог очень просто.

Как приготовить бабу-шарпанину из судака, рассказывает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на " Аутентичную Украину ".

Что вам понадобится:

Судак (или другая пресноводная рыба) - 1 кг

Пшеничная мука - 1 стакан

Масло растительное - 2,5 ст. ложки

Лук - 2 шт.

Рыбный бульон - пол стакана

Соль, перец - по своему вкусу

Как готовить бабу-шарпанину

Рыбу нужно почистить, промыть, залить водой. В бульон можно добавить морковь и луковицу, зелень – для лучшего вкуса рыбы. Добавить соли, довести до кипения и варить еще 30 минут. Затем вынуть рыбу из бульона, дать остыть, отделить от костей и потрепать на куски.

Лук нарезать на мелкие кубики и поджарить на огне.

В рыбный бульон добавить муку и перемешать тесто. По консистенции оно должно быть как жидкая каша. В тесто добавляем лук с растительным маслом и еще раз все вымешиваем.

Размельченную рыбу выкладываем на смазанную маслом сковородку, а сверху заливаем все тестом. Добавьте перца и поставьте в духовку.

Запекать нужно 40 минут при 180 градусах. Подавать на стол горячим.