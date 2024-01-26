Как приготовить малимоны с Полесья: как деруны, только еще вкуснее
В Украине рецептов дерунов, как и рецептов борщей, очень много. И в каждом регионе есть не только свои аутентичные рецепты этого блюда, но и другие названия. Например, в Ровенской области блюдо из тертого картофеля называют малимонами.
Как готовить полесские малимоны, рассказывает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на Shuba.
Что вам понадобится
- Картофель - 1 кг
- Лук репчатый - 3 шт.
- Мука - 3 ст. ложки
- Картофельное пюре - 300 г
- Сметана - 2 ст. ложки
- соль - 1 ч. ложка
- Растительное масло
Как готовить малимоны
От обычного рецепта дерунов малимоны отличаются тем, что к сырому картофелю добавляют пюре из вареного картофеля. Это делает блюдо очень нежным и воздушным.
Сырой картофель нужно почистить и потереть на мелкую терку. Лук почистить и потереть на терке.
В готовую смесь добавить картофельное пюре, соль, сметану и муку. Затем все очень хорошо вымешайте до однородной консистенции.
Разогреть сковороду, смазать ее растительным маслом. Выкладывать ложкой малимоны и жарить до румяной корочки с обеих сторон.
Подают малимоны на стол со сметаной, а также с жареным луком или шкварками.
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