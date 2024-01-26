Как приготовить малимоны с Полесья: как деруны, только еще вкуснее

В Украине рецептов дерунов, как и рецептов борщей, очень много. И в каждом регионе есть не только свои аутентичные рецепты этого блюда, но и другие названия. Например, в Ровенской области блюдо из тертого картофеля называют малимонами.

Как готовить полесские малимоны, рассказывает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на Shuba.

Что вам понадобится

Картофель - 1 кг

Лук репчатый - 3 шт.

Мука - 3 ст. ложки

Картофельное пюре - 300 г

Сметана - 2 ст. ложки

соль - 1 ч. ложка

Растительное масло

Как готовить малимоны

От обычного рецепта дерунов малимоны отличаются тем, что к сырому картофелю добавляют пюре из вареного картофеля. Это делает блюдо очень нежным и воздушным.

Сырой картофель нужно почистить и потереть на мелкую терку. Лук почистить и потереть на терке.

В готовую смесь добавить картофельное пюре, соль, сметану и муку. Затем все очень хорошо вымешайте до однородной консистенции.

Разогреть сковороду, смазать ее растительным маслом. Выкладывать ложкой малимоны и жарить до румяной корочки с обеих сторон.

Подают малимоны на стол со сметаной, а также с жареным луком или шкварками.