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Как приготовить малимоны с Полесья: как деруны, только еще вкуснее

Пятница 26 января 2024 07:45
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Как приготовить малимоны с Полесья: как деруны, только еще вкуснее Как готовить малимоны с Полесья (youtube.com/Константин Грубич)
Автор: Анна Шиканова

В Украине рецептов дерунов, как и рецептов борщей, очень много. И в каждом регионе есть не только свои аутентичные рецепты этого блюда, но и другие названия. Например, в Ровенской области блюдо из тертого картофеля называют малимонами.

Как готовить полесские малимоны, рассказывает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на Shuba.

Что вам понадобится

  • Картофель - 1 кг
  • Лук репчатый - 3 шт.
  • Мука - 3 ст. ложки
  • Картофельное пюре - 300 г
  • Сметана - 2 ст. ложки
  • соль - 1 ч. ложка
  • Растительное масло

Как готовить малимоны

От обычного рецепта дерунов малимоны отличаются тем, что к сырому картофелю добавляют пюре из вареного картофеля. Это делает блюдо очень нежным и воздушным.

Сырой картофель нужно почистить и потереть на мелкую терку. Лук почистить и потереть на терке.

В готовую смесь добавить картофельное пюре, соль, сметану и муку. Затем все очень хорошо вымешайте до однородной консистенции.

Разогреть сковороду, смазать ее растительным маслом. Выкладывать ложкой малимоны и жарить до румяной корочки с обеих сторон.

Подают малимоны на стол со сметаной, а также с жареным луком или шкварками.

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