Как самостоятельно сделать бюджетную колбасу к Пасхе без оболочки: вкусно и просто
Совсем скоро украинцы будут отмечать Пасху. Одним из атрибутов пасхальной корзины и праздничного стола является колбаса. Она подается на стол вместе с пасками и яйцами. Приготовить вкусную колбаску можно самостоятельно и вам не понадобится для нее специальная оболочка.
Рецептом такой колбасы поделилась украинская фудблогер Alina FooDee.
Что вам понадобится
- Куриные бедра - 700 г
- Куриное филе - 150 г
- Говядина - 150 г
- Соль - 1 ч. ложка без горки
- Сахар - 1 ч. ложка без горки
- Сушеный чеснок - 1 ч. ложка без горки
- Мускатный орех - 1/3 ч. ложки
- Черный перец - по вкусу
- Крахмал - 15-20 г (до 2% от массы фарша)
Вот такая домашняя колбаса у вас должна получится (скриншот)
Как сделать колбасу "Ассорти"
1 куриное бедро отложите в сторону, а с остальных снимите мясо и смолотите на мясорубке в фарш. Куриное бедро, куриное филе и говядину нарежьте небольшими кубиками.
Фарш смешайте с нарезанным мясом, добавьте в него специи и крахмал. Разделите фарш на две части.
Возьмите рукав для запекания, разрежьте его вдоль, выложите в него фарш и сформируйте колбасу. Края нужно зафиксировать и сделать несколько проколов зубочисткой или иглой сверху - чтобы при запекании рукав не лопнул.
Разогрейте духовку до 200 градусов и выпекайте колбасу 30-40 минут. Готовой колбасе дайте время остыть.
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