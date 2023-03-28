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Как самостоятельно сделать бюджетную колбасу к Пасхе без оболочки: вкусно и просто

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Вторник 28 марта 2023 19:19
Как самостоятельно сделать бюджетную колбасу к Пасхе без оболочки: вкусно и просто Домашняя колбаса к Пасхе (скриншот из видео)
Автор: Анна Шиканова

Совсем скоро украинцы будут отмечать Пасху. Одним из атрибутов пасхальной корзины и праздничного стола является колбаса. Она подается на стол вместе с пасками и яйцами. Приготовить вкусную колбаску можно самостоятельно и вам не понадобится для нее специальная оболочка.

Рецептом такой колбасы поделилась украинская фудблогер Alina FooDee.

Что вам понадобится

  • Куриные бедра - 700 г
  • Куриное филе - 150 г
  • Говядина - 150 г
  • Соль - 1 ч. ложка без горки
  • Сахар - 1 ч. ложка без горки
  • Сушеный чеснок - 1 ч. ложка без горки
  • Мускатный орех - 1/3 ч. ложки
  • Черный перец - по вкусу
  • Крахмал - 15-20 г (до 2% от массы фарша)

Как самостоятельно сделать бюджетную колбасу к Пасхе без оболочки: вкусно и просто

Вот такая домашняя колбаса у вас должна получится (скриншот)

Как сделать колбасу "Ассорти"

1 куриное бедро отложите в сторону, а с остальных снимите мясо и смолотите на мясорубке в фарш. Куриное бедро, куриное филе и говядину нарежьте небольшими кубиками.

Фарш смешайте с нарезанным мясом, добавьте в него специи и крахмал. Разделите фарш на две части.

Возьмите рукав для запекания, разрежьте его вдоль, выложите в него фарш и сформируйте колбасу. Края нужно зафиксировать и сделать несколько проколов зубочисткой или иглой сверху - чтобы при запекании рукав не лопнул.

Разогрейте духовку до 200 градусов и выпекайте колбасу 30-40 минут. Готовой колбасе дайте время остыть.

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