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Старіння раніше часу: лікарі назвали нетипові ознаки

STYLERЖиття    29.01.2020 - 08:03
Старіння раніше часу: лікарі назвали нетипові ознаки
Ознаки раннього старіння (колаж: РБК-Україна)

Лікарі назвали три ознаки передчасного старіння організму

Старіння людини - біологічний процес, з яким буває дуже складно змиритися, що вже говорити про передчасне старіння. Медики вказали на деякі нетипові ознаки, які свідчать про раннє старіння. На які сигнали від організму варто звернути увагу - в матеріалі Styler.

Шкіра стала тонкою

Якщо вам немає ще тридцяти, а шкіра на руках стала сухою і тонкою, через неї яскраво просвічують вени, це вірний "дзвіночок" раннього старіння. Однак, якщо руки виглядали так все життя, то хвилюватися не варто, оскільки це фізіологічні особливості.

Старіння раніше часу: лікарі назвали нетипові ознаки

Ознаки раннього старіння (фото: pixabay.com)

Зайва вага

Якщо ви помітили, що при наборі ваги жир став більше накопичуватися в зоні живота і талії - це явна ознака, сто організм став функціонувати гірше. В такому випадку не зайвим буде звернутися за консультацією до фахівця.

Часті синці та садна

Якщо вам ще немає 45-ти, а садна, синці та подряпини з'являються при найменшому травмуванні, до того ж довго не проходять, це може говорити про передчасне старіння організму.

Раніше медики розповіли про найголовніші помилки під час дотримання питного режиму, розповівши скільки води потрібно пити щодня, і чи можна замінювати просту воду іншими напоями.

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