Лікарі назвали нову норму споживання води: надлишок шкодить серцю

Скільки води потрібно пити в день (фото: freepik.com)

Норму споживання рідини можна визначити індивідуально за двома ознаками

Норма споживання рідини в день становить 2,5 літра, про це знає багато хто. Але часто з'являються твердження, що потрібно споживати цей об'єм у вигляді звичайної негазованої немінеральної води. Але така звичка може бути згубною, адже надлишок рідини в організмі може нашкодити людині. Скільки води пити в день - в матеріалі Styler.

Доктор медичних наук внесла деякі роз'яснення на цей рахунок. Фахівець стверджує, що при дотриманні питного режиму важливо не перестаратися, оскільки надлишок рідини в тілі людини підвищує розпад білка і сприяє "вимиванню" вітамінів і мікроелементів.

Споживання зайвої рідини може викликати перевантаження серцево-судинної та сечовидільної систем, впевнена медик.

Крім того, експерт уточнила, що один літр з норми у 2,5 літра (ті самі "вісім склянок") людина отримує з їжі, причому навіть супи в цей літр не входять. Інші ж півтора літра надходить за рахунок "вільної рідини", тобто молока, чаю і того ж супу.

До вільної рідини експерт віднесла також каву, какао, чай та інше. І ці напої повинні доповнювати добову норму. Звичайно ж, корисність звичайної води медик не оспоррює, але це зовсім не означає, що кожний прийом їжі слід запивати склянкою води.

Медики також нагадують про дві важливі ознаки, які свідчать, що людина вживає достатньо рідини: