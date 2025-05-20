"Стану частью армии": Эктор Хименес-Браво сделал новое заявление
Украинский шеф-повар колумбийского происхождения Эктор Хименес-Браво, после того как заинтриговал фото в военной форме, заявил о своем решении присоединиться к армии.
Об этом пишет РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на Instagram ресторатора.
Еще несколько дней назад Эктор намекнул, что стоит перед важным шагом в своей жизни.
В соцсетях он опубликовал фото в военном снаряжении, чем изрядно заинтриговал подписчиков.
Однако никаких деталей тогда не раскрыл - держал интригу до последнего.
Впоследствии все стало на свои места. Судья "МастерШеф" выложил видео, на котором появился вместе с военными 429-го отдельного полка беспилотных систем "Ахиллес".
Эктор Хименес-Браво стал частью армии (скриншот)
В нем он признался: несколько дней был вне связи - не просто так, а потому что наконец воплотил в жизнь решение, которое вынашивал еще с февраля 2022 года.
"Я больше не мог сидеть дома", - сказал шеф-повар, добавив, что теперь становится частью украинской армии.
На видео видно, как Эктор тренируется, изучает стрельбу, общается с военными. Он подчеркнул, что современное войско Украины - это не только о защите, но и о мощных технологиях, устойчивости и разумной силе.
Эктор Хименес-Браво стал частью армии (скриншот)
Несмотря на открытость, он признался, что пока не может рассказать всего. Но дал понять: после того, что увидел и пережил, уже не будет таким, каким был раньше. И пообещал: со временем поделится подробностями.
"Это совсем другой мир. Без света. Без привычного шума города. Без права на ошибку. Я сейчас здесь и имею конкретную миссию. Здесь, где утро начинается не с кофе. Здесь, где каждое движение - это сосредоточенность, а каждый звук - сигнал", - написал ресторатор.
Реакция фолловеров
Пользователи сети в комментариях под постом делятся своими предположениями. Некоторые считают, что Эктор действительно присоединился к рядам ВСУ, а другие убеждены: шеф-повар прибыл на военные учения только на "пробную неделю".
Эктор Хименес-Браво стал частью армии (скриншот)
- Екторе, у мене аж мурашки по шкірі.. Ви неймовірний, ви справжній син України! Нехай Боже вас береже!
- Ектор, просто нема слів, велика повага, що ви вирішили на цей крок. Ви мужній і правильна людина!
- Можливо він буде керувати дронами, чому ви одразу в окопи Ектора поселили? Хоче бути корисним - буде прицілюватися і іноді балувати смачненьким наших хлопців
- Ой не вірю…. Хіба що десь на кухню заберуть, буде кричати - ” На балькон". Цікаво, що далі…. Балотування в депутати, чи готують наступного, а-ля президента…
- Піти в рекрут центр до 3 ОШБ чи іншої бригади, на пробний тиждень, чи як там називається, коротше, типу, учєбка, і потом за тиждень додому
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