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Эти сумки уже давно вышли из моды и выдают безвкусицу. 5 главных антитрендов

Понедельник 22 июля 2024 07:31
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Эти сумки уже давно вышли из моды и выдают безвкусицу. 5 главных антитрендов Какие сумки вышли из моды (илюстрация: freepik.com)
Автор: Полина Иваненко

Женская сумка - не только вещь, в которой можно носить все важное. Это еще и стильный аксессуар, способный удачно подчеркнуть образ и добавить интересный акцент. Но некоторые модели уже давно вышли из моды.

РБК-Украина (проект Styler) собрало для вас главные антитренды в этом сезоне, от этих сумок уже стоит отказаться.

Сумочки из бисера или жемчужин

Еще несколько лет назад об этом аксессуаре мечтали все модницы. Но сейчас появились более модные варианты этого аксессуара. А вот самодельные и "кукольные" сумочки стали антитрендом.

Эти сумки уже давно вышли из моды и выдают безвкусицу. 5 главных антитрендов

Какие сумки уже вышли из моды (скриншот)

Микроскопические сумочки

Это был очень милый тренд. Но такие сумочки эффектно выглядят только на фото. Ведь все понимают, что о практичности здесь нет и речи. Потому миниатюрные сумочки быстро вылетели из трендов.

Эти сумки уже давно вышли из моды и выдают безвкусицу. 5 главных антитрендов

Антитрендовые сумки на лето (скриншот)

Сумка "охотницы"

Так называемые сумки-чехлы, в которые можно положить только телефон и несколько купюр, а также сумочки в виде мешочков уже давно не в трендах. Кроме этого, из трендов вылетели аксессуары, больше похожие на элементы доспехов рыцарей или людей в доисторические времена.

Эти сумки уже давно вышли из моды и выдают безвкусицу. 5 главных антитрендов

Какие сумки уже вышли из моды (скриншот)

Бананка

Еще несколько лет назад такие поясные сумки были очень модными. Их носили и взрослые, и дети. Впрочем, сейчас женщинам и девушкам следует отказаться от подобных аксессуаров, ведь они давно уже никак не добавляют стиля.

Эти сумки уже давно вышли из моды и выдают безвкусицу. 5 главных антитрендов

Антитренды этим летом (скриншот)

Сумка-мешок

Такие аксессуары отлично подходят для зимы, ведь их можно удачно комбинировать с куртками и всей теплой одеждой. Но летом, под босоножки и платья, под легкую одежду и шляпки - такие сумки просто выдают безвкусицу.

Эти сумки уже давно вышли из моды и выдают безвкусицу. 5 главных антитрендов

Какие сумки уже не стоит покупать (скриншот)

Кстати, раньше мы уже рассказывали, какой легкий и стильный летний макияж подойдет каждой.

Кроме того, недавно стало известно, какие стрижки омолодят женщину.

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Модные тренды Стиль жизни Тренды
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