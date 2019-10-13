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Синоптики дали прогноз на початок тижня

Новини » Суспільство    13.10.2019 - 12:12
Синоптики дали прогноз на початок тижня
Ілюстративне фото (РБК-Україна)

В Україні утримається тепла погода

Погода в Україні у період з 14 по 17 жовтня буде переважно сонячною та теплою на всій території, температура повітря триматиметься в межах +20 градусів. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані Українського Гідрометцентру.

14 жовтня

За даними українських синоптиків, тиждень розпочнеться з малохмарної та теплої погоди. Опадів у понеділок не прогнозують. Температура повітря вдень коливатиметься від +18 до +23 градусів. Вночі у східних, центральних та північних областях очікується від +8 до +10. На півдні та заході вночі буде тепліше, до +12...+14 градусів.

Синоптики дали прогноз на початок тижня

15 жовтня

У вівторок в Україні також варто очікувати сонячної та теплої погоди. Температура повітря вдень продовжить утримуватися в межах +18...+23 градусів. Вночі прогнозується від +7 до +10 у центральних, східних та північних областях. У південних та західних - від +10 до +14.

Синоптики дали прогноз на початок тижня

16 жовтня

У середу в Україні буде сонячно. Вдень стовпчики термометрів покажуть в середньому +19..+21 градус. Вночі очікується від +8 до +11 на всій території країни. Опадів не прогнозується.

Синоптики дали прогноз на початок тижня

17 жовтня

У четвер продовжить зберігатися сонячна та тепла погода. Однак температура повітря вдень, не зважаючи на сонце, понизиться до +17...+19, у північних областях до +16...+18. Вночі в усіх областях країни прогнозується від +8 до +10 градусів.

Синоптики дали прогноз на початок тижня

Нагадаємо, раніше в Гідрометцентрі повідомляли, що сьогодні, 13 жовтня, в Україні переважатиме сонячна та тепла погода. Температура вдень прогнозувалася в межах +18...+22 градусів. У Києві також буде тепло, вдень стовпчики термометрів покажуть до +20 градусів.

В Україні завтра потеплішає до +20 В Україну повертається тепло
Новини України Гідрометцентр
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