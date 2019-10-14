Будьте обережні: синоптик попередила про зміну погоди

Погода в Україні (Фото: Віталій Носач, РБК-Україна)

Погода в Україні скоро почне погіршуватися

Погода в Україні у вівторок, 15 жовтня, очікується тепла і сонячна. Однак у багатьох областях очікується сильний туман, який може суттєво ускладнити ситуацію на дорогах. Про це написала на своїй сторінці у Facebook синоптик Наталка Діденко.

Вона зазначила, що більша частина Європи знаходиться під впливом серії циклонів, які принесли західний вітер і холодні північні дощі, а над Україною панує антициклон, який тримає сонце і тепло.

"На Покрови атмосфера захищає Україну від рвучких західних холодних північних вітрів і дощів. Захід, Північ і північний схід Європи перебувають під впливом серії циклонів - Sebastien, Rocco, Quentino, які також зумовлюють навколо негоду. А наша чарівна Lisbeth, наш антициклон, тримає над Україною сонце і тепло. Тепла погода утримається і завтра, 15 жовтня, і триватиме ще тиждень, трохи знизивши градуси на наступні вихідні. У вівторок температура повітря в усіх областях України становитиме +17 +23 градуси. Дощів не буде", - написала Діденко і попередила, що ситуація на дорогах України стане складною.

Карта погоди

"Однак, як кажуть, святе місце порожнім не буває – починають поступово підбиратися тумани і димки. Шановні водії! Віддайте належне цим прекрасним осіннім метеорологічним явищам своєю увагою, обережністю і включеними фарами", - попередила синоптик.

Карта погоди

У Києві 15 жовтня Діденко спрогнозувала суху і теплу погоду.

"У Києві 15 жовтня і практично до кінця тижня переважатиме малохмарна суха погода. Температура повітря в денні години буде крутитися біля +20 градусів, вночі очікується +7 +11 градусів", - повідомила синоптик.