Стане ще прохолодніше: синоптик приголомшила липневим прогнозом

Погода в Україні в середу, 3 липня, принесе доволі комфортну температуру по всій країні. У більшості областей буде сухо, проте подекуди таки очікуються опади. А до кінця робочого тижня очікується зниження температури. Про це повідомила Наталка Діденко на своїй сторінці у Facebook.

До речі, раніше синоптик синоптик дала прогноз погоди на тиждень, в якому розповіла, чи варто українцям чекати теплих липневих днів.

Так, у середу стовпчики термометрів покажуть від +23 до +28 градусів, в Західній Україні буде дещо прохолодніше - від +21 до +26 вище нуля.

Погода в Україні 3 липня (фото: facebook.com/tala.didenko)

Спека завтра затримається в південних областях, а також на Сході країни. Проте, за словами Наталки Діденко, у четвер, 4 липня, там теж попрохолоднішає.

Щодо опадів, то синоптик прогнозує місцеві дощі подекуди в Карпатах, на решті територій буде сухо.

Таку погоду в Україні найближчими днями забезпечуватиме антициклон Winnie, центр якого розташований за Ірландією.

Погода в Україні 3 липня (фото: facebook.com/tala.didenko)

У Києві в середу, 3 липня, буде сухо і сонячно. Найближчої ночі синоптик прогнозує +16... +19 градусів, вдень від +24 до +26 тепла.

Також Діденко 4 попередила, що до п'ятниці температура повітря знизиться ще на кілька градусів.

Погода в Україні 3 липня (скрін: facebook.com/tala.didenko)

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