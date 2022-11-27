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Эту нацию не победить! Как в Харькове дети учатся и занимаются в укрытиях (фото, видео)

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Харьков, Воскресенье 27 ноября 2022 16:31
Эту нацию не победить! Как в Харькове дети учатся и занимаются в укрытиях (фото, видео) Фото: Украинские дети в укрытиях (Getty Images)
Автор: Людмила Жукова

Маленькие украинцы во время войны продолжают демонстрировать силу духа даже в таком юном возрасте. Они с усердием учатся и занимаются в бомбоубежищах во время воздушных тревог.

Так, в сети показали, как живут во время войны дети в Харькове.

Как проходят детские праздники в Харькове

Даже в это тяжелое время у детей должно быть детство и радость. В городе проводят праздники для маленьких украинцев под землей - в укрытиях. Так, на парковках торговых центров для детей устраивают праздничные события.

Эту нацию не победить! Как в Харькове дети учатся и занимаются в укрытиях (фото, видео)Эту нацию не победить! Как в Харькове дети учатся и занимаются в укрытиях (фото, видео)Эту нацию не победить! Как в Харькове дети учатся и занимаются в укрытиях (фото, видео)В Харькове проводят детские праздники в укрытиях (фото: belohonov.sergei)

Как в Харькове занимаются балетом дети в укрытиях

На одном из видео в сети показали, как маленькие девочки в бомбоубежищах учатся танцам. Малышей не способны сломить даже звуки воздушных тревог. Мужеству этих детей можно позавидовать.

Как мы ранее писали, жителей Харькова и области просят снизить потребление электричества.

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