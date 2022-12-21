"Выпадает карта Солнца": таролог рассказала, что будет с Николаевом после войны
Город-герой Николаев с начала полномасштабного вторжения России в Украину стал одним из самых обстреливаемых городов. Оккупанты не жалели сил, пытаясь уничтожить его.
Практикующий таролог из Вознесенска Natalis Domini (Наталис Домини) в эксклюзивном комментарии Styler рассказала, что ждет Николаев после окончания войны.
Natalis Domini (фото: instagram.com/natalisdomini.taro)
Что ждет Николаев после победы Украины в войне
Таролог считает, что сотрудничество с западными странами и компаниям позволит некоторым нашим городам обрести новый статус, новейшую инфраструктуру, достопримечательности.
Одним из таких городов является и Николаев.
"Недавно среднестатистический город превратился в Город-герой. Здесь будут проложены новые экономические пути. Это касается морских (реконструкция и восстановление портов), реконструкция вокзала, восстановление аэропорта. Новый этап в речном транспорте по реке Южный Буг и Ингул", - прогнозирует Natalis Domini.
Так выглядит центр Николаева после обстрелов (фото: Getty Images)
Как быстро отстроят Николаев после войны
Эксперт отмечает, что кураторство начнется в полной мере после окончания войны.
"Наладится торговля, международные и межрегиональные связи. Это будет страна, не компания, не штат. Где руководил мужчина. Эта страна находится в Европе. Дания и Франция могут в этом участвовать", - говорит женщина и отмечает: речь не про Германию или Бельгию.
"Отстроят или нет? Однозначно - да. Выпадает карта Солнца", - сообщила таролог.
Последствия обстрелов в Николаеве (фото: Getty Images)
Будут и трудности
Эксперт прогнозирует также и трудности в будущем, связанные с Николаевом.
"Школы и сады. С этим аспектом могут возникнуть сложности. Старые конфликты, палки бюрократии в колесах восстановления Николаева будут тормозить процесс", - говорит таролог.
Однозначно, подчеркивает Natalis Domini, нужно искать нестандартные варианты решения проблемы с помощью благотворительных международных фондов.
"Следует подходить с обновленным мышлением к вопросу реконструкции целых комплексов и кварталов", - рассказала она.
Natalis Domini (фото: instagram.com/natalisdomini.taro)
"До победы кардинальных изменений в сфере образования не стоит ожидать. Однако после победы последует гармоничное завершение периода. Здания высших учебных заведений отстроят обязательно. Знания будут более чем реальными, будут развиваться профессии связанные с логистикой, получит развитие военное дело", - резюмировала таролог.
Отметим, что за последние 3-4 недели в Николаев вернулись около 20-30 тысяч жителей. После освобождения Херсона ВСУ в городе значительно уменьшилось количество обстрелов.
Сейчас город старается функционировать, как в довоенном режиме, если не считать проблему с водой...
В Николаеве - большие проблемы с водой (фото: Getty Images)
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