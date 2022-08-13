Оренда житла стала доступнішою. Де зараз вигідніше знімати квартиру в Києві та області
На оренду житла в Києві та області цього літа збільшився як попит, так і кількість пропозицій. Знімання квартири в столиці зараз стало доступнішим за ціною - як на "одинички", так і на "двушки" та "трьошки".
Як змінився ринок довгострокової оренди в Київській області, та в яких районах столиці здають житло за найнижчими цінами - читайте в матеріалі нижче.
Традиційно, на вартість оренди заміського житла впливає наближеність до Києва, розмір міста і розвиненість інфраструктури - ці фактори як були визначальними до російської повномасштабної війни, так і залишаються вже після деокупації населених пунктів, незважаючи на руйнування.
В цілому ж вартість оренди в Київській області знизилася на чверть, йдеться в аналізі OLX Нерухомість.
У яких містах під Києвом частіше хочуть винаймати житло
Фіксується активне відновлення ринку оренди житла в Київській області. Якщо порівнювати липень і травень, то кількість пропозицій на сайті оголошень зросла на третину, склавши 6 266.
Найпопулярнішими містами серед орендарів в липні, які реагували на оголошення і зв'язувалися з власниками житла, стали:
- Бровари - 4 487 відгуків;
- Ірпінь - 3 497 відгуків;
- Бориспіль - 2 209 відгуків;
- Буча - 1 364 відгуку;
- Васильків - 668 відгуків.
Які ціни на аренду житла в Київській області
Зараз, в порівнянні з аналогічним періодом рік тому, під Києвом однокімнатні квартири для аренди стали дешевше на 1 400 гривень (-28,5%), двушки - на 1 500 гривень (-24%), а трикімнатні - на 2 000 гривень (-23%). При цьому в порівнянні з травнем 2022-го ціни в липні практично не змінилися.
За якими цінами в середньому пропонували орендувати житло під Києвом у липні в оголошеннях: у Бородянці - за 3 500 грн/місяць за 1- або 2-кімнатну квартиру; у Борисполі, Бучі та Гостомелі - за 5 000 грн/місяць за однокімнатне житло; в Ірпені та Василькові - за майже 5 500 грн/місяць, у Броварах - за близько 6 000 грн/місяць.
- Двокімнатні квартири в Київській області здавали в середньому в межах 5 500 - 8 000 грн/місяць.
- Трикімнатні квартири - в межах 6 000 - 9 000 грн/місяць.
Найдоступніші ціни на квартири в липні були у Василькові, Борисполі та Бучі, а найвищі - в Ірпені та Ворзелі.
Великий вибір на оренду квартир в Києві
Вибір зйомного житла в столиці в порівнянні з липнем 2021-го виріс більш ніж удвічі - зараз на ринку було 51 974 квартири. Паралельно зріс попит і серед орендарів - на 33% за місяць.
У яких районах Києва найчастіше цікавилися орендою квартир у липні (за кількістю повідомлень / дзвінків у відповідь на оголошення на ресурсі:
- Дарницький - 18 653 відгуки;
- Дніпровський - 13 583 відгуки;
- Голосіївський-13 381 відгук;
- Шевченківський - 11 300 відгуків;
- Солом'янський-11 188 відгуків.
Орендувати житло в Києві стало доступніше
Середня вартість оренди в столиці в порівнянні з липнем 2021 року знизилася на 38%. Однокімнатні квартири стали дешевше більш ніж на 2 500 грн (-33%), двокімнатні - майже на 4 000 грн (-37%), а трикімнатні - на 6 500 грн (-41%).
Бюджетне житло можна знайти в Деснянському, Святошинському, Дніпровському, Оболонському, Подільському та Дарницькому районах.
- Середня ціна оренди одинички тут починається від 5 000 - 6 000 грн/місяць.
- Двокімнатну квартиру в цих частинах міста можна орендувати за 6 000 - 8 000 грн/місяць.
- Трикімнатні пропонують зняти в середньому по 8 000 грн/місяць у Деснянському районі столиці, близько 10 000 грн/місяць у Святошинському та 12 000 - 14 000 грн/місяць у Дарницькому, Дніпровському, Оболонському та Подільському районах.
Як змінювалася середня вартість оренди однокімнатних квартир в різних районах Києва рік тому / у травні 2022 / у липні 2022:
Дані OLX Нерухомість
До слова, раніше ми розповідали, скільки коштує житло за містом і де будинки в Україні найдешевші.
Додамо також, перед цим ми публікували покрокову інструкцію про те, що треба знати при купівлі квартири під час війни.