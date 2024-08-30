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Стало известно, в каком городе состоится Евровидение 2025

В каком городе состоится Евровидение 2025 (фото: youtube.com/EurovisionSongContest)
Автор: Иванна Пашкевич

Прошедший песенный конкурс Евровидение завершился победой швейцарца Nemo. Оргкомитет конкурса и власти Швейцарии долго не могли определиться с местом проведения шоу в 2025 году. В результате было принято решение выбрать город Базель.

Об этом пишет РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на официальный сайт Евровидения.

Подробности

За право принять Евровидение соперничали четыре города: Женева, Цюрих, Базель и Берн-Бьель.

В финале выбор сузился до Женевы и Базеля.

Кстати, Бьель, родной город Немо, предложил самую скромную сумму на проведение шоу, однако активно продвигал идею проведения конкурса у них, используя победу артиста на Евровидении 2024 в качестве аргумента.

Скриншот

Отметим, что Базель - третий по величине город Швейцарии, расположенный на берегах Рейна. Он известен как культурная столица страны благодаря многочисленным музеям, галереям и театрам.

Базель также является важным экономическим и образовательным центром, в нем расположен старейший университет Швейцарии.

Город славится своим историческим старым городом и ежегодной художественной ярмаркой Art Basel.

 

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