UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

Стало відомо, в якому місті відбудеться Євробачення 2025

В якому місті відбудеться Євробачення 2025 (фото: youtube.com/EurovisionSongContest)
Автор: Іванна Пашкевич

Цьогорічний пісенний конкурс Євробачення завершився перемогою швейцарця Nemo. Оргкомітет конкурсу та влада Швейцарії довго не могли визначитися з місцем проведення шоу у 2025 році. У результаті було прийняте рішення обрати місто Базель.

Про це пише РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на офіційний сайт Євробачення.

Деталі

За право прийняти Євробачення змагалися чотири міста: Женева, Цюріх, Базель і Берн-Бьель.

У фіналі вибір звузився до Женеви і Базеля.

До речі, Б'єль, рідне місто Немо, запропонувало найскромнішу суму на проведення шоу, проте активно просувало ідею проведення конкурсу в них, використовуючи перемогу артиста на Євробаченні 2024 як аргумент.

Скріншот

Зазначимо, що Базель - третє за величиною місто Швейцарії, розташоване на берегах Рейну. Він відомий як культурна столиця країни завдяки численним музеям, галереям і театрам.

Базель також є важливим економічним та освітнім центром, у ньому розташований найстаріший університет Швейцарії.

Місто славиться своїм історичним старим містом і щорічним художнім ярмарком Art Basel.

 

Читайте РБК-Україна в Google News
ЄвробаченняСпіваки