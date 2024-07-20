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Победитель Евровидения-2024 Nemo выступит в Киеве: где и когда состоится концерт

Суббота 20 июля 2024 21:30
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Победитель Евровидения-2024 Nemo выступит в Киеве: где и когда состоится концерт Nemo (фото: instagram.com/nemothings)
Автор: Иванна Пашкевич

Швейцарские победители Евровидения-2024 NEMO летом выступят в Киеве.

Об пишет РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой МУЗВАР.

Где и когда состоится концерт NEMO

Со сцены фестиваля ATLAS UNITED сообщили, что шоу состоится 7 марта 2025 года, в 19:00, в клубе Atlas.

Как пишет Telegram-канал МУЗВАР, кроме собственных треков Nemo интригуют совместным треком с alyona alyona и Jerry Heil, который будет презентован на концерте.

Победитель Евровидения-2024 Nemo выступит в Киеве: где и когда состоится концерт

Когда Nemo даст концерт в Киеве (фото: instagram.com/nemothings)

Напомним, 24-летний швейцарский певец Nemo (настоящее имя Немо Меттлер), одержавший победу в песенном конкурсе Евровидения 2024 с песней "The Code" ранее выразил свое восхищение украинскими певицами аlyona alyona и Jerry Heil, которые в этом году также выступали на конкурсе.

В частности, исполнитель отметил, что аlyona alyona и Jerry Heil - удивительные люди и украинцы даже не представляют, какие ценные таланты у них есть.

Артист заявил, что очень надеется на дальнейшую дружбу с девочками.

Ранее мы писали, что известно о швейцарце Nemo.

Также Jerry Heil и Alyona Alyona признались, как реагировали на хейт во время Евровидения 2024.

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Евровидение Jerry Heil
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