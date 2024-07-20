Победитель Евровидения-2024 Nemo выступит в Киеве: где и когда состоится концерт
Швейцарские победители Евровидения-2024 NEMO летом выступят в Киеве.
Об пишет РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой МУЗВАР.
Где и когда состоится концерт NEMO
Со сцены фестиваля ATLAS UNITED сообщили, что шоу состоится 7 марта 2025 года, в 19:00, в клубе Atlas.
Как пишет Telegram-канал МУЗВАР, кроме собственных треков Nemo интригуют совместным треком с alyona alyona и Jerry Heil, который будет презентован на концерте.
Когда Nemo даст концерт в Киеве (фото: instagram.com/nemothings)
Напомним, 24-летний швейцарский певец Nemo (настоящее имя Немо Меттлер), одержавший победу в песенном конкурсе Евровидения 2024 с песней "The Code" ранее выразил свое восхищение украинскими певицами аlyona alyona и Jerry Heil, которые в этом году также выступали на конкурсе.
В частности, исполнитель отметил, что аlyona alyona и Jerry Heil - удивительные люди и украинцы даже не представляют, какие ценные таланты у них есть.
Артист заявил, что очень надеется на дальнейшую дружбу с девочками.
Ранее мы писали, что известно о швейцарце Nemo.
Также Jerry Heil и Alyona Alyona признались, как реагировали на хейт во время Евровидения 2024.