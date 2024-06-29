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Jerry Heil отреагировала на слухи о романе с участником Евровидения 2024 от Швеции

Суббота 29 июня 2024 16:20
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Jerry Heil отреагировала на слухи о романе с участником Евровидения 2024 от Швеции Jerry Heil с Маркусом (фото: коллаж РБК-Украина)
Автор: Иванна Пашкевич

Певице Jerry Heil во время конкурса Евровидение 2024 приписывали роман с младшим на шесть лет участником от Швеции Маркусом, который выступал в дуэте с братом-близнецом Мартинусом. Украинка ответила, общаются ли они.

Об этом звезда сказала на пресс-конференции перед своим первым большим концертом в Киеве.

Подробности

По словам Jerry Heil, они с Маркусом поддерживают связь. Однако, у него есть девушка, поэтому в общении украинки со шведом нет романтического подтекста.

"У нас очень теплые отношения. Мы общаемся. Он сбрасывает мне вид из окна. Они (вместе с девушкой, - Прим.ред) живут в таком маленьком поселении в Норвегии, где просто ходят лоси под окнами, и он мне присылает фото периодически", - прокомментировала певица.

Jerry Heil отреагировала на слухи о романе с участником Евровидения 2024 от Швеции

Маркус (фото: instagram.com/marcusgunnarsen)

Также у знаменитости поинтересовались, как относится к ее общению с участником Евровидения 2024 от Швеции его избранница.

"Да, мы в очень теплых отношениях с его девушкой... Нет, мы не знакомы", - ответила знаменитость.

Откуда пошли слухи о романе Jerry Heil с Маркусом

Толчок предположениям о романе артистов стало видео, на котором 22-летний швед разговаривал с журналистами, прижимая к себе 28-летнюю украинку.

Обнимаясь, они шли по коридору.

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Отметим, что еще в марте этого года Маркус делился, что его сердце занято. Он нашел свое счастье с Норой Фоссленд, и их общие фотографии можно увидеть в блогах обоих влюбленных.

Jerry Heil отреагировала на слухи о романе с участником Евровидения 2024 от Швеции

Маркус с девушкой (фото: instagram.com/marcusgunnarsen)

Ранее Alyona Alyona и Jerry Heil назвали артистов, достойных представлять Украину на Евровидении.

Также они резко ответили Фарион, которая назвала их "позорищем".

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