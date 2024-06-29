Jerry Heil отреагировала на слухи о романе с участником Евровидения 2024 от Швеции
Певице Jerry Heil во время конкурса Евровидение 2024 приписывали роман с младшим на шесть лет участником от Швеции Маркусом, который выступал в дуэте с братом-близнецом Мартинусом. Украинка ответила, общаются ли они.
Об этом звезда сказала на пресс-конференции перед своим первым большим концертом в Киеве.
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По словам Jerry Heil, они с Маркусом поддерживают связь. Однако, у него есть девушка, поэтому в общении украинки со шведом нет романтического подтекста.
"У нас очень теплые отношения. Мы общаемся. Он сбрасывает мне вид из окна. Они (вместе с девушкой, - Прим.ред) живут в таком маленьком поселении в Норвегии, где просто ходят лоси под окнами, и он мне присылает фото периодически", - прокомментировала певица.
Маркус (фото: instagram.com/marcusgunnarsen)
Также у знаменитости поинтересовались, как относится к ее общению с участником Евровидения 2024 от Швеции его избранница.
"Да, мы в очень теплых отношениях с его девушкой... Нет, мы не знакомы", - ответила знаменитость.
Откуда пошли слухи о романе Jerry Heil с Маркусом
Толчок предположениям о романе артистов стало видео, на котором 22-летний швед разговаривал с журналистами, прижимая к себе 28-летнюю украинку.
Обнимаясь, они шли по коридору.
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Отметим, что еще в марте этого года Маркус делился, что его сердце занято. Он нашел свое счастье с Норой Фоссленд, и их общие фотографии можно увидеть в блогах обоих влюбленных.
Маркус с девушкой (фото: instagram.com/marcusgunnarsen)
Ранее Alyona Alyona и Jerry Heil назвали артистов, достойных представлять Украину на Евровидении.
Также они резко ответили Фарион, которая назвала их "позорищем".