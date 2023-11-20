Новый смартфон Apple будет иметь самый большой экран в истории iPhone: что известно

До презентации будущей линейки iPhone 16 остается почти год, но уже начинают появляться информационные истоки изменений. По неофициальной информации, Apple рассматривает возможность увеличения размера экрана в моделях iPhone 16 Pro и изменения соотношения сторон, сделав устройства выше и уже.

Об этом пишет РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на аккаунт Apple Хаб в X (Twitter).

На этот раз появилась информация, что экраны iPhone 16 Pro и 16 Pro Max вырастут до 6,3 и 6,9, а точнее, до 6,27 и 6,86 дюйма. Это будет самый большой iPhone в истории.

В настоящее время линейка смартфонов Apple представлена четырьмя устройствами. Модели iPhone 15 и 15 Pro имеют экран с диагональю 6,1 дюйма, iPhone 15 Pro и 15 Pro Max - 6,7 дюйма.

Кстати, экран нового iPhone будет также больше, чем у Galaxy S24 Ultra. По слухам, флагман Samsung должен быть с панелью в 6,79 дюймов.

Что еще известно о новой линейке iPhone 16

Новая аппаратная кнопка

В следующей модели iPhone 16 возможно появление дополнительной емкостной кнопки, известной внутри компании под названием "Кнопка захвата". Предполагается, что она будет размещена на той же стороне, что и кнопка питания, и являет собой емкостную кнопку, способную реагировать на давление и касание, обеспечивая тактильную обратную связь в момент нажатия.

Процессор A18

Ожидается, что модели iPhone 16 и iPhone 16 Plus будут оборудованы процессором A18. На данный момент компания Apple в своих iPhone использует процессор N3B TSMC, однако в следующем году планирует перейти на более доступный N3E, находящийся в стадии разработки.

Согласно некоторым слухам, устройства iPhone 16 и iPhone 16 Plus могут получить тот же процессор A16, что и прежние модели из двух предыдущих линеек.

Графеновое охлаждение

Ожидается, что у моделей iPhone 16 появится инновационная система охлаждения на основе графена. При этом iPhone 16 Pro может быть дополнительно оборудован металлическим корпусом аккумулятора, что способствует более эффективному рассеиванию тепла.

Важно отметить, что графен обладает более высокой теплопроводностью по сравнению с медью, используемой в охлаждающих системах iPhone.

Камеры

Модели iPhone 16 Pro могут получить улучшенный 48-мегапиксельный сверхширокоугольный объектив, обеспечивающий высококачественные снимки при недостаточном освещении.

Версия iPhone 16 Pro Max, вероятно, будет оснащена камерой-перископом, обеспечивающей значительное оптическое увеличение.

Аппараты iPhone 16 и iPhone 16 Plus будут иметь вертикальное расположение камеры, аналогичное iPhone 12, в то время как конкретное расположение в Pro версиях остается неопределенным.

Аккумулятор

Согласно слухам, в моделях iPhone 16 Pro возможно применение технологии многоярусного аккумулятора, что может привести к увеличению емкости батареи и продлению срока службы. В настоящее время многоярусные аккумуляторы широко используются в электромобилях и медицинской технике, но для смартфонов это новый технологический шаг.

Wi-Fi 7

По мнению аналитика Apple Минг-Чи Куо, в моделях iPhone 16 Pro может использоваться технология Wi-Fi 7, которая, как ожидается, обеспечит скорость до 40 Гбит/с, что в 4 раза больше, чем у Wi-Fi 6E.

Возможности ИИ

По слухам, iOS 18 Apple представит новые функции Siri, основанные на больших речевых моделях, а некоторые из передовых функций генеративного искусственного интеллекта могут быть ограничены моделями iPhone 16.

Дата выхода

Вероятно, серия iPhone 16 дебютирует в сентябре 2024 года.