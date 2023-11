iPhone 16 получит "фишку", которая решит главную проблему предыдущих моделей

В недавнем сообщении на платформе X (Twitter) инсайдер раскрыл, что Apple активно разрабатывает систему графенового охлаждения для будущей линейки iPhone 16. Кроме того, утверждается, что модели iPhone 16 Pro и Pro Max могут быть дополнительно оборудованы металлическими корпусами аккумуляторов для снижения нагрева.

