iPhone 16 получит "фишку", которая решит главную проблему предыдущих моделей

Apple внедрит новаторскую технологию в свой будущий iPhone 16. Ожидается, что будущий телефон будет оснащен графеновой системой охлаждения, которая будет решать проблемы, связанные с перегревом.

Об этом пишет РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на сайт MacRumors , который ссылается на инсайдера, известного как Kosutami.

В недавнем сообщении на платформе X (Twitter) инсайдер раскрыл, что Apple активно разрабатывает систему графенового охлаждения для будущей линейки iPhone 16. Кроме того, утверждается, что модели iPhone 16 Pro и Pro Max могут быть дополнительно оборудованы металлическими корпусами аккумуляторов для снижения нагрева.

Apple является активно трудящимся на графене thermal system of iPhone 16 Series to solve the heating problema existing before. And battery of Pro series would изменение к метеоскопической шерсти, для той же reason.— Kosutami (@KosutamiSan) November 16, 2023

Графен обладает высокой теплопроводностью, превышая по этому параметру медь, используемую в текущих моделях iPhone. Apple уже некоторое время проявляет интерес к графену в контексте регулирования температурного режима, подтверждая это патентами, связанными с применением материала для рассеивания тепла в портативных устройствах.

Кроме того, несколько лет назад Apple совершила переход аккумуляторов Apple Watch Series 7 из корпуса из черной фольги на металлический, что делает аналогичное изменение iPhone очень вероятным.

В современных смартфонах увеличивается производительность, но возникающая при этом проблема перегрева становится все более актуальной. В частности, владельцы моделей iPhone 15 Pro сообщают о проблемах с нагревом устройств, которые иногда становятся неудобными для держания в руках.