Стало известно, когда в Украине появится iPhone 14 и сколько он будет стоить

7 сентября компания Apple презентовала новый iPhone 14 . И в Украине сразу же стартовали продажи "яблочных" смартфонов по предзаказу.

Когда начнутся официальные продажи и какая стоимость нового телефона - читайте в Styler.

Когда начнутся продажи?

С 9 сентября украинцы уже могут делать предзаказ на новый iPhone 14. Приобрести можно все модели, кроме имеющей значок Plus. Apple отдадут ее в продажу 7 октября.

Кстати, впервые корпорация выпускает новые модели со значительным временным промежутком.

Дату официальных продаж "айфона" в Украине назвать не может никто. Это связано с логистическими трудностями и ситуацией безопасности в Украине.

По словам экспертов, в реальности официальная продажа начнется через несколько недель, хотя ритейлеры обещают стартовать "со дня на день".

А сколько стоит?

Стандартный iPhone 14 на 128 Гб обойдется украинцам не менее 40 000 гривен, а на 512 ГБ обойдется вам в 56 000 гривен.

Pro-версия iPhone 14 будет стартовать от 54 000 гривен (чем больше объем памяти, тем выше стоимость).

Цена той же модели с приставкой Plus составляет 54 000 гривен.

Традиционно версия Pro Max является самой дорогой. Минимальная цена "самого козырного" телефона составит более 60 000 гривен.

В некоторых магазинах цифровой техники сейчас действуют акционные цены на ограниченное количество новых iPhone.

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В чем особенности нового iPhone?

Новый iPhone 14 оснащен съемной задней стеклянной панелью. Такого не было ни в одном смартфоне Apple после iPhone 4S. Такая фишка значительно экономит средства, которые можно потратить на ремонт, ведь теперь телефон не нужно разбирать полностью.

Верхняя часть экрана теперь сплошная, без "моноброви". На дисплее появилась овальная область Dynamic Island, где отражаются действия, выполняемые на устройстве. В общей сложности на Dynamic Island можно содержать до 10 функций.

В новом "айфоне" всегда включен дисплей, на котором видно время и виджеты экрана блокировки. Такая функция может быть полезна, если вы хотите просто проверить время или оповещение.

К тому же iPhone 14 оборудовали интеллектуальным понижением яркости и обновленной системой экономии заряда.