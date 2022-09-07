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Новий iPhone 14 представлено офіційно: основні характеристики

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Купертіно, Середа 07 вересня 2022 20:53
Новий iPhone 14 представлено офіційно: основні характеристики Фото: iPhone 14 представили офіційно (theverge.com)
Автор: Артем Горовенко

Сьогодні в рамках презентації Apple офіційно представили нову лінійку смартфонів iPhone 14.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на презентацію Apple.

iPhone 14 та 14 Plus

Apple анонсувала iPhone 14 і 14 Plus, які зберегли дизайн попереднього покоління, включаючи "чубок", де розташована селфі-камера та датчики Face ID.

Молодша модель має 6,1-дюймовий екран, а 14 Plus - 6,7-дюймовий. Також стверджується, що 14 Plus пропонує найкращу автономність серед усіх iPhone.

Обидві моделі побудовані на торішньому чіпсеті A15 Bionic, що незвичайно для Apple, яка завжди пропонує нові процесори.

Фото: нове покоління iPhone 14 (theverge.com)

Що стосується сенсорів, то в смартфонах встановлено надширококутну 12-мегапіксельну основну камеру з діафрагмою f/1,5 та оптичною стабілізацією. Apple каже, що якість фото при слабкому освітленні покращилася на 49%, а нічний режим тепер вдвічі швидший.

Другий модуль на 12 мегапікселів TrueDepth відрізняється наявністю автофокусу по всьому периметру. Окремо Apple стверджує, що режим запису відео отримав покращену стабілізацію.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що базовий iPhone 14 може отримати підтримку більш швидкісної зарядки потужністю 30 Вт.

РБК-Україна також раніше зібрало все, що було відомо про новий iPhone 14 напередодні презентації.

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