Новий iPhone 14 представлено офіційно: основні характеристики

Сьогодні в рамках презентації Apple офіційно представили нову лінійку смартфонів iPhone 14.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на презентацію Apple .

iPhone 14 та 14 Plus

Apple анонсувала iPhone 14 і 14 Plus, які зберегли дизайн попереднього покоління, включаючи "чубок", де розташована селфі-камера та датчики Face ID.

Молодша модель має 6,1-дюймовий екран, а 14 Plus - 6,7-дюймовий. Також стверджується, що 14 Plus пропонує найкращу автономність серед усіх iPhone.

Обидві моделі побудовані на торішньому чіпсеті A15 Bionic, що незвичайно для Apple, яка завжди пропонує нові процесори.

Фото: нове покоління iPhone 14 (theverge.com)

Що стосується сенсорів, то в смартфонах встановлено надширококутну 12-мегапіксельну основну камеру з діафрагмою f/1,5 та оптичною стабілізацією. Apple каже, що якість фото при слабкому освітленні покращилася на 49%, а нічний режим тепер вдвічі швидший.

Другий модуль на 12 мегапікселів TrueDepth відрізняється наявністю автофокусу по всьому периметру. Окремо Apple стверджує, що режим запису відео отримав покращену стабілізацію.