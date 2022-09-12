Нова iOS 16 вийшла офіційно: все, що треба знати власникам iPhone

Через кілька місяців тестування Apple офіційно випустила нову версію операційної системи для своїх смартфонів. Прошивка iOS 16 пропонує перероблені екрани блокування, функцію редагування і видалення повідомлень та низку покращень для стандартних додатків.

Екран блокування

В iOS 16 пропонується повністю перероблений екран блокування з віджетами, параметрами налаштування, новим місцем розташування та анімацією для повідомлень, а також оновленою системою Live Activities ("живі дії" в реальному часі).

Налаштування екрану блокування

Тепер власники iPhone можуть створювати кілька екранів блокування відповідно до уподобань і свайпами швидко перемикатися між ними. Також можна вибирати багатошарові ефекти для шпалер і змінювати стилі відображення поточної дати. На вибір користувача доступні варіанти створення екранів блокування в залежності від погодних умов, а також з анімованими видами Землі, Місяця і Сонячної системи, емодзі і багатьом іншим.

На екран блокування можна вивести віджети, стилізовані під Apple Watch, з інформацією про майбутні події з календаря, погоду, рівні заряду батареї, будильниках, часові пояси та прогрес кільця активності.

Фото: екрани блокування в iOS 16 (macrumors.com)

Сповіщення

Сповіщення в iOS 16 будуть згортатися в нижній частині екрана, що має спростити їх перегляд у міру надходження. Є можливість переглядати їх у вигляді розширеного списку.

Фото: повідомлення в iOS 16 (macrumors.com)

Live Activities

Це нова функція для відстеження того, що відбувається в режимі реального часу, наприклад, спортивних ігор, тренувань, поїздок або замовлень на доставку їжі, прямо з екрану блокування. Live Activities відображаються окремим блоком в нижній частині екрана і зберігаються, поки дія не завершиться.

Фото: функція Live Activities (macrumors.com)

Поліпшені Focus modes

Ця функція дозволяє налаштовувати фільтри повідомлень, викликів і повідомлень, автоматично відповідати іншим користувачам, коли ви недоступні, а також пропонує зручну настройку і автоматизацію. Вперше були представлені у версії iOS 15.

У новій прошивці кожен Focus mode пов'язаний з окремим екраном блокування. На додаток до раніше доступних способів активації через центр управління власники iPhone тепер зможуть перемикатися між екранами блокування, щоб активувати відповідний Focus.

iOS 16 пропонує індивідуально налаштовувати головний екран і блокування екрану з додатками, шпалерами і віджетами при налаштуванні Focus modes, наприклад, можна безпосередньо прив'язати конкретний циферблат Apple Watch. Крім того, додано нові фільтри, щоб встановлювати обмеження в таких додатках як "Календар", "Пошта", "Повідомлення" і Safari, щоб відображати лише необхідний контент - конкретну групу вкладок в Safari або облікові записи в "Пошті".

Фото: покращена функція Focus mode (macrumors.com)

Спілкування та взаємодія

Повідомлення

В iOS 16 можна редагувати або видаляти повідомлення протягом 15 хвилин після його відправки, а також відновлювати видалені не пізніше ніж через 30 днів. При згадці контакту в додатку "Повідомлення" на панелі швидкого доступу буде відображатися його іконка.

Крім того, додано можливість роботи над спільним проектом в "Повідомленнях", щоб всі учасники ланцюжка могли додаватися в документ, електронну таблицю та відстежувати зміни. Ця функція сумісна з додатками "Файли", "Нотатки", Numbers, Pages і Safari.

Також iOS 16 додає в "повідомлення" функцію SharePlay для відображення синхронізованого контенту.

FaceTime

Оновлення FaceTime дозволить легко переводити виклики з iPhone на Mac або iPad і навпаки. Підключені Bluetooth-гарнітури теж будуть одночасно перемикатися на новий пристрій.

Freeform

Це новий додаток для створення діаграм. Користувачі зможуть малювати їх в будь-якому місці, а також вибирати і переміщати текст або малюнки в міру необхідності. Також вільно можна вставляти зображення, відео, аудіо, PDF-файли, документи і веб-посилання.

Завдяки спільній роботі в режимі реального часу користувачі зможуть переглядати дії інших учасників. Прямо з Freeform можна активувати дзвінок через FaceTime.

Пошта

У додатку "Пошта" можна заздалегідь запланувати відправку електронних листів. Також дається до 10 секунд для скасування доставки повідомлення до того, як воно потрапить адресату в папку "Вхідні".

У додаток "Пошта" також значно перероблено можливість пошуку. Користувачі бачать останні електронні листи, контакти, документи та посилання в той момент, коли вони починають шукати email.

Камера і "Фото"

Портретні фото і кінематографічний режим

Портретний режим дозволяє розмивати об'єкти на передньому плані фото для більш реалістичного ефекту глибини різкості на моделях iPhone 13. При записі відео в кінематографічному режимі на iPhone 13 і iPhone 13 Pro ефект глибини різкості став ще більш точним по краях профілю.

Додаток "Фото"

Додаток самостійно виявляє дублікати фото в альбомах, що допомагає швидко очищати бібліотеки. Користувачі зможуть копіювати зміни, внесені в фото, і вставляти їх в інше фото або цілу групу, а також скасовувати і повторювати кілька кроків редагування.

Альбоми "Приховані" і "Нещодавно видалені" заблоковані за замовчуванням і можуть бути розблоковані за допомогою Face ID, Touch ID або пароля, а люди в альбомі "Люди" можуть бути відсортовані за алфавітом.

Бібліотека спільних фото iCloud

Ця функція дозволяє до шести членам сім'ї спільно використовувати фото в окремій бібліотеці iCloud. Кожен користувач в загальній бібліотеці фото має доступ до додавання, видалення, і редагування загальних фото або відео, які будуть відображатися в спогадах і обраних фото кожного користувача.

Фото: бібліотека спільних фото iCloud (macrumors.com)

"Гаманець" і ApplePay

Відстеження замовлень Apple Pay

Ця функція дає користувачам можливість отримувати квитанції та інформацію про відстеження замовлень безпосередньо в додатку "Гаманець".

Цифрові ключі та ідентифікатори

Ключі та ідентифікатори в додатку "Гаманець" отримали розширену підтримку в iOS 16. Користувачі зможуть використовувати свій ідентифікатор для додатків, що вимагають перевірки особистості та віку.

Крім того, можна безпечно ділитися своїми ключами від будинку, готелю, офісу та машини в "Гаманці" через додатки для обміну повідомленнями, включаючи "Повідомлення", "Пошту", WhatsApp та інші.

Apple Pay Later

Для власників iPhone в США доступна функція Apple Pay Later, щоб розділити вартість покупки Apple Pay на чотири рівних платежі на 6 тижнів з нульовою процентною ставкою і без комісії.

"Дім"

Додаток "Дім" в iOS 16 пропонує спрощену навігацію, організацію і управління своїми аксесуарами, а також більш ефективне управління розумним будинком.

На вкладці "Головне" відображається до чотирьох зображень з камер спостереження, додаткові доступні при гортанні. Нові віджети на екрані блокування iPhone дозволяють стежити за будинком і швидко отримувати доступ до улюблених пристроїв.

Фото: перероблений додаток "Дім" (macrumors.com)

"Новини"

У цьому додатку з'явився новий розділ "Мій спорт", в якому можна легко стежити за улюбленими командами і лігами, отримувати новини від сотень провідних ЗМІ, отримувати доступ до результатів, розкладів і турнірних таблиць.

"Карти"

"Карти" від Apple тепер підтримують створення маршруту з декількома зупинками, що дозволяє планувати до 15 зупинок і автоматично синхронізувати їх з Mac. "Карти" також отримали оновлення по громадському транспорту.

Safari

iOS 16 пропонує стартові сторінки для груп вкладок Safari з налаштованим фоновими зображеннями м закріпленими вкладками. Браузер також отримав групи спільних вкладок, щоб поділитися колекцією веб-сайтів з друзями та родиною, що полегшує додавання вкладок та перегляд того, що переглядають інші користувачі.

Інші покращення

Додаток "Погода" пропонує більше повідомлень про погодні умови, а також плитки, щоб відкрити більш глибокий набір даних, таких як погодинна температура і опади протягом наступних 10 днів.

"Музика" дозволяє відстежувати улюблених виконавців з новими музичними повідомленнями і поліпшеними рекомендаціями. Додаток також має новий користувальницький інтерфейс Now Playing, перероблений програвач екрану блокування та сортування плейлистів.

У додатку "Книги" з'явився новий програвач аудіокниг з оновленими елементами управління. Безпосередньо покупка книги доступна прямо з програвача.

"Акції" містять дати доходів для майбутніх звітів про доходи компанії і дозволяють додавати їх в календар. Користувачі також можуть створювати кілька налаштовуваних списків спостереження, щоб організувати відстежувані тікери, групуючи символи за будь-якими вибраними критеріями, такими як сектор, тип активу, статус власності тощо.

Додаток "Перекладач" отримав можливість перекладати текст прямо з камери. Можна призупиняти перегляд, щоб переклади накладалися на текст на фотографії, і збільшувати масштаб, щоб розглянути ближче.

CarPlay пропонує більш швидкий доступ до бібліотеки додатків "Подкасти", спрощуючи пошук завантажених і збережених випусків і перегляд останніх випусків з відслідковуються шоу.

Які пристрої підтримують iOS 16

З 2022 року Apple припиняє програмну підтримку великої кількості гаджетів попередніх поколінь, включаючи перший iPhone SE, iPhone 6S і iPhone 6S Plus, iPhone 7 і iPhone 7 Plus, а також iPod touch. У свою чергу iOS 16 сумісна з усіма iPhone з 2017 року.

Список сумісних пристроїв:

iPhone SE (2022)

iPhone 13 Pro Max

iPhone 13 Pro

iPhone 13

iPhone 13 mini

iPhone 12 Pro Max

iPhone 12 Pro

iPhone 12

iPhone 12 mini

iPhone SE (2020)

iPhone 11 Pro Max

iPhone 11 Pro

iPhone 11

iPhone XS Max

iPhone XS

iPhone XR

iPhone X

iPhone 8 Plus

iPhone 8

Як оновитися до iOS 16

Після офіційного релізу має прийти автоматичне повідомлення про можливість її встановити. Перевірити доступність нової версії ПЗ можна в розділі "Оновлення програмного забезпечення" в додатку "Налаштування".