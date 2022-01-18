Відкрити машину Айфоном: в яких авто з'явиться така функція

Функція Apple CarKey більше не буде ексклюзивною для моделей BMW. Незабаром вона з'явиться на автомобілях Hyundai та Genesis.

Про це повідомляє РБК-Україна Авто з посиланням на CarBuzz.

Тепер функція Apple CarKey доступна лише для деяких моделей BMW, таких як 5-я серія, але незабаром вона може бути запропонована і для машин Hyundai та Genesis.

Це зручне додаток було представлено на Всесвітній конференції розробників Apple в 2020 році, але спочатку не було сприйнято автовиробниками. Після деякої паузи цю корисну функцію взяв на озброєння лише Баварський бренд BMW. Тепер же, за словами аналітика Марка Гурмана з Bloomberg, ця опція з'явиться в машинах південнокорейських марок в кінці цього року.

Як саме працює система? Смартфон iPhone або годинник Apple, пристрої взаємодіють з дверною ручкою автомобіля за допомогою протоколу NFC – того самого, за допомогою якого ми розраховуємося за покупки в супермаркеті. Опинившись всередині, водій кладе свій гаджет на зчитувач NFC або бездротовий зарядний пристрій, щоб завести машину. Тим, у кого є пристрій новіший iPhone 11, завдяки чіпу U1 навіть не потрібно діставати телефон з кишені.

Apple CarKey за замовчуванням не використовує ідентифікацію, тому все, що вам потрібно зробити, це просто натиснути та відкрити двері. Компанія Apple гарантує безпеку процесу, а операційна система iOS також використовує інформацію про ваше місцезнаходження та ідентифікатор Apple ID для запобігання шахрайському доступу.

Ключі від машини можна також завантажити в розумні годинник Apple Watch, що робить процес ще більш зручним.

Нагадаємо, що Apple ретельно охороняє інформацію про те, як розвивається її автомобільний проект. Використовуючи патенти, подані технологічним гігантом, лізингова компанія Vanarama представила своє бачення майбутнього Apple Car.