Стало известно, каким будет первый урок 1 сентября. Для детей это важно!
Возвращаться в школу в условиях полномасштабной войны будет нелегко как детям, так и преподавателям.
Каким 1 сентября будет первый урок для украинских школьников, читайте ниже в материале Styler.
Трудности возвращения в школу
В Министерстве образования и науки отмечают, что с началом нового учебного года увеличится количество нагрузки на детей.
Объясняется это тем, что к стрессу, вызванному войной, прибавится необходимость:
- взаимодействовать со сверстниками и учителями
- адаптироваться к обучению в новых форматах и условиях
- находить общий язык с родителями и опекунами
Все это потребует от школьников дополнительных усилий и может стать еще одним источником страхов, неуверенности в себе и переживаний.
Каким будет первый урок
К старту нового учебного года 2023-2024 чиновники, совместно с Всеукраинской программой ментального здоровья "Ты как?" (инициированной первой леди Украины Еленой Зеленской) и Детским фондом ООН (ЮНИСЕФ) разработали специальный урок "Ты как? Возвращаемся в школу!".
Речь идет о поддержке и важности психического здоровья. Урок составлен для двух возрастных категорий учащихся:
- для 1-6 классов
- для 7-11 классов
О чем пойдет речь
Согласно пояснению МОН, предложенный урок должен научить детей нескольким техникам саморегуляции.
Его разработали для того, чтобы дети смогли:
- преодолеть страх или тревожность
- успокоиться
- расслабиться
- поддержать себя как во время учебы, так и во внешкольной жизни
Материалы урока содержат видеообращения психологов. Они расскажут детям о том, как работают наши эмоции, и покажут простые упражнения, которые помогут стабилизироваться в сложные моменты.
Педагоги могут загрузить сценарий урока по ссылке. В нем содержится, в частности, информация о:
- том, как взрослые сейчас могут поддержать детей
- полезных ресурсах с упражнениями и техниками психологической самопомощи
- ссылках на группы поддержки для педагогов
- онлайн-курсах об учительстве во время кризиса
Напомним, несколько ранее в МОН сделали важное заявление об обеспечении школьников перед 1 сентября.
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