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Стало известно, каким будет первый урок 1 сентября. Для детей это важно!

Украина, Четверг 31 августа 2023 15:00
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Стало известно, каким будет первый урок 1 сентября. Для детей это важно! Первый урок поможет детям быстрее адаптироваться к школе (фото: Рixabay)
Автор: Ирина Костенко

Возвращаться в школу в условиях полномасштабной войны будет нелегко как детям, так и преподавателям.

Каким 1 сентября будет первый урок для украинских школьников, читайте ниже в материале Styler.

Трудности возвращения в школу

В Министерстве образования и науки отмечают, что с началом нового учебного года увеличится количество нагрузки на детей.

Объясняется это тем, что к стрессу, вызванному войной, прибавится необходимость:

  • взаимодействовать со сверстниками и учителями
  • адаптироваться к обучению в новых форматах и условиях
  • находить общий язык с родителями и опекунами

Все это потребует от школьников дополнительных усилий и может стать еще одним источником страхов, неуверенности в себе и переживаний.

Каким будет первый урок

К старту нового учебного года 2023-2024 чиновники, совместно с Всеукраинской программой ментального здоровья "Ты как?" (инициированной первой леди Украины Еленой Зеленской) и Детским фондом ООН (ЮНИСЕФ) разработали специальный урок "Ты как? Возвращаемся в школу!".

Речь идет о поддержке и важности психического здоровья. Урок составлен для двух возрастных категорий учащихся:

  • для 1-6 классов
  • для 7-11 классов

О чем пойдет речь

Согласно пояснению МОН, предложенный урок должен научить детей нескольким техникам саморегуляции.

Его разработали для того, чтобы дети смогли:

  • преодолеть страх или тревожность
  • успокоиться
  • расслабиться
  • поддержать себя как во время учебы, так и во внешкольной жизни

Материалы урока содержат видеообращения психологов. Они расскажут детям о том, как работают наши эмоции, и покажут простые упражнения, которые помогут стабилизироваться в сложные моменты.

Педагоги могут загрузить сценарий урока по ссылке. В нем содержится, в частности, информация о:

  • том, как взрослые сейчас могут поддержать детей
  • полезных ресурсах с упражнениями и техниками психологической самопомощи
  • ссылках на группы поддержки для педагогов
  • онлайн-курсах об учительстве во время кризиса

Напомним, несколько ранее в МОН сделали важное заявление об обеспечении школьников перед 1 сентября.

Читайте также о том, сколько школ в Украине будут работать дистанционно.

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