Стало известно, каким будет первый урок 1 сентября. Для детей это важно!

Возвращаться в школу в условиях полномасштабной войны будет нелегко как детям, так и преподавателям.

Каким 1 сентября будет первый урок для украинских школьников, читайте ниже в материале Styler.

Трудности возвращения в школу

В Министерстве образования и науки отмечают, что с началом нового учебного года увеличится количество нагрузки на детей.

Объясняется это тем, что к стрессу, вызванному войной, прибавится необходимость:

взаимодействовать со сверстниками и учителями

адаптироваться к обучению в новых форматах и условиях

находить общий язык с родителями и опекунами

Все это потребует от школьников дополнительных усилий и может стать еще одним источником страхов, неуверенности в себе и переживаний.

Каким будет первый урок

К старту нового учебного года 2023-2024 чиновники, совместно с Всеукраинской программой ментального здоровья "Ты как?" (инициированной первой леди Украины Еленой Зеленской) и Детским фондом ООН (ЮНИСЕФ) разработали специальный урок "Ты как? Возвращаемся в школу!".

Речь идет о поддержке и важности психического здоровья. Урок составлен для двух возрастных категорий учащихся:

для 1-6 классов

для 7-11 классов

О чем пойдет речь

Согласно пояснению МОН, предложенный урок должен научить детей нескольким техникам саморегуляции.

Его разработали для того, чтобы дети смогли:

преодолеть страх или тревожность

успокоиться

расслабиться

поддержать себя как во время учебы, так и во внешкольной жизни

Материалы урока содержат видеообращения психологов. Они расскажут детям о том, как работают наши эмоции, и покажут простые упражнения, которые помогут стабилизироваться в сложные моменты.

Педагоги могут загрузить сценарий урока по ссылке. В нем содержится, в частности, информация о: