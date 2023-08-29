ua en ru
Вт, 29 августа News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Коронавирус Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Hi-tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

Родители докупят? В МОН сделали важное заявление об обеспечении школьников перед 1 сентября

Украина, Вторник 29 августа 2023 15:22
UA EN RU
Родители докупят? В МОН сделали важное заявление об обеспечении школьников перед 1 сентября Достаточно ли в школах учебников (фото: Getty Images)
Автор: Юлия Гаюк

Через несколько дней начнется новый учебный год в школах. Родители и школьники готовятся к урокам, но встал вопрос об обеспечении учебниками всех детей.

Хватит ли на всех книг - подробнее читайте в материале Styler ниже.

Что говорят в МОН

Во время Августовской образовательной конференции заместитель министра образования и науки Андрей Сташкив сообщил, что невозможно напечатать все необходимые учебники для школьников, поскольку ограничен бюджет.

Он добавил, что для пятых и шестых классов учебников нет вообще, ведь они учатся по новой программе. Вместе с тем для первых и вторых классов учебники имеются, и программа осталась без изменений.

"Да, прошло пять лет, но если выбирать между старыми, но актуальными учебниками и отсутствием любых - то выбор очевиден. Впрочем, после печати учебников для пятых и шестых классов мы будем возвращаться к первым, вторым и другим классам, которые нуждаются в обновленных книгах", - сказал Сташкив.

В настоящее время для шестых классов печатают 66% учебников за государственный счет по следующим предметам:

  • украинский язык и литература
  • зарубежная литература
  • иностранный язык
  • история
  • математика
  • природоведение
  • технологии
  • учебники для национальных меньшинств и детей по ООП (особые образовательные нужды)

Для пятых классов уже напечатали следующие предметы:

  • украинский язык
  • польский язык
  • математика
  • естественный цикл

При помощи иностранных партнеров напечатают учебники по географии, информатике и искусству. Ценой Госбюджета будет опубликована история Украины.

Что касается старших классов, то для них печать пока не запланирована, поэтому они продолжат учиться по старым учебникам.

Новый учебный год пройдет в трех форматах

В МОН предлагают три формата обучения:

  • очно (только в учебном заведении)
  • дистанционно (только дома)
  • смешано (и дома, и в учебном заведении)

Форма организации образовательного процесса зависит от ситуации в каждом населенном пункте и определяется решением военно-гражданских администраций. Кроме того, решение принимается с участием родителей.

Если родители не согласны с очной формой обучения, они могут выбрать для своего ребенка другую форму получения образования: дистанционную, семейную или экстернатную.

Кстати, на форму обучения в конкретном заведении влияет также возможность обезопасить и защитить всех учеников, учителей и работников.

Раньше мы рассказывали, сколько стоит собрать ребенка в школу в 2023 году.

Читайте также, какие изменения в образовании планируют ввести, чтобы наверстать потери.

Читайте РБК-Украина в Google News
школа Учебный год