Родители докупят? В МОН сделали важное заявление об обеспечении школьников перед 1 сентября
Через несколько дней начнется новый учебный год в школах. Родители и школьники готовятся к урокам, но встал вопрос об обеспечении учебниками всех детей.
Хватит ли на всех книг - подробнее читайте в материале Styler ниже.
Что говорят в МОН
Во время Августовской образовательной конференции заместитель министра образования и науки Андрей Сташкив сообщил, что невозможно напечатать все необходимые учебники для школьников, поскольку ограничен бюджет.
Он добавил, что для пятых и шестых классов учебников нет вообще, ведь они учатся по новой программе. Вместе с тем для первых и вторых классов учебники имеются, и программа осталась без изменений.
"Да, прошло пять лет, но если выбирать между старыми, но актуальными учебниками и отсутствием любых - то выбор очевиден. Впрочем, после печати учебников для пятых и шестых классов мы будем возвращаться к первым, вторым и другим классам, которые нуждаются в обновленных книгах", - сказал Сташкив.
В настоящее время для шестых классов печатают 66% учебников за государственный счет по следующим предметам:
- украинский язык и литература
- зарубежная литература
- иностранный язык
- история
- математика
- природоведение
- технологии
- учебники для национальных меньшинств и детей по ООП (особые образовательные нужды)
Для пятых классов уже напечатали следующие предметы:
- украинский язык
- польский язык
- математика
- естественный цикл
При помощи иностранных партнеров напечатают учебники по географии, информатике и искусству. Ценой Госбюджета будет опубликована история Украины.
Что касается старших классов, то для них печать пока не запланирована, поэтому они продолжат учиться по старым учебникам.
Новый учебный год пройдет в трех форматах
В МОН предлагают три формата обучения:
- очно (только в учебном заведении)
- дистанционно (только дома)
- смешано (и дома, и в учебном заведении)
Форма организации образовательного процесса зависит от ситуации в каждом населенном пункте и определяется решением военно-гражданских администраций. Кроме того, решение принимается с участием родителей.
Если родители не согласны с очной формой обучения, они могут выбрать для своего ребенка другую форму получения образования: дистанционную, семейную или экстернатную.
Кстати, на форму обучения в конкретном заведении влияет также возможность обезопасить и защитить всех учеников, учителей и работников.
Раньше мы рассказывали, сколько стоит собрать ребенка в школу в 2023 году.
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