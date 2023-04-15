Стало известно, каким будет курс доллара после Пасхи

Курс доллара в Украине в последнее время демонстрирует тенденцию к понижению, и так будет и после Пасхальных праздников. Пока показатель не достигнет определенного уровня, но есть условия.
Об этом рассказал РБК-Украина член общества финансовых аналитиков Виталий Шапран.
"Традиционно на праздники курсы валют, как правило, снижаются. В истории бывают отклонения, но в принципе проседание курса наличного рынка перед праздниками указывает на то, что валютный рынок находится в покое", - говорит эксперт.
А вот сохранится ли такая тенденция дальше, будет зависеть от ряда факторов. В том числе и от успехов на фронте. Последние сейчас сложно прогнозировать.
Тем не менее, по прогнозу эксперта, курс наличного рынка должен колебаться вблизи официального курса.
Виталий Шапран говорит, что сбалансированность потоков на продажу и покупку наличных денег, помимо всего прочего зависит от настроений украинцев, от состояния их доходов по возвращении из вынужденной эмиграции.
При этом возвращение украинцев с "непустыми кошельками" влияет на наличный курс, как положительный фактор.
Эксперт не исключает, что курс на наличном рынке упадет до официального уровня - 36,6 гривен за доллар.
"Такой сценарий вполне возможен при отсутствии негативных шоков, но его реализация реальна только при полном сбалансировании потоков на наличном рынке, когда банки перестанут испытывать нехватку валюты и завозить ее в Украину", - сказал он.
По состоянию на 14 апреля, на наличном рынке средний курс доллара в Украине составляет:
Отметим, что 7 апреля НБУ зафиксировал рекордное падение курса доллара на наличном рынке Украины.
Также узнайте, что министр финансов Украины не видит оснований для отмены фиксированного курса гривны по отношению к доллару.