Министр финансов не видит условий для отмены фиксированного курса гривны к доллару
Меморандум с МВФ предусматривает отказ от фиксированного курса гривны к доллару при определенных условиях. Но пока оснований для этого нет.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление министра финансов Украины Сергея Марченко во время телемарафона.
Министр отметил, что вопрос курсообразования - это компетенция Национального банка Украины и он не хотел бы комментировать эти вещи.
"Такие положения действительно есть в программе, но они предполагают постепенный переход на гибкий курс, когда для этого будут достаточные основания. На сегодняшний момент достаточных оснований для этого наверняка нет", - сказал он.
Напомним, украинские власти в письме о намерениях руководству МВФ (Меморандуме) обязались до конца июня 2023 года подготовить стратегию перехода к более гибкому обменному курсу.
"Как только позволят условия, мы намерены постепенно перейти к более гибкому обменному курсу, ослабить валютный контроль и вернуться к системе таргетирования инфляции", - говорится в меморандуме.
Напомним, НБУ с 24 февраля 2022 зафиксировал курс на уровне 29,25 гривен за доллар. В июле НБУ повысил курс на 25% – до 36,57 гривны за доллар.
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