Стало відомо, яким буде курс долара після Великодня

Курс долара в Україні останнім часом демонструє тенденцію до зниження, і так буде й після Великодніх свят. Доки показник не досягне певного рівня, але є певні умови.
Про це розповів РБК-Україна член товариства фінансових аналітиків Віталій Шапран.
"Традиційно на свята курси валют, як правило, знижуються. В історії бувають відхилення, але в принципі просідання курсу готівкового ринку перед святами вказує на те що валютний ринок знаходиться у стані спокою", - каже експерт.
А от чи збережеться така тенденція далі, буде залежати від ряду факторів. У тому числі й від успіхів на фронті. Останні зараз важко прогнозувати.
Тим не менш, за прогнозом експерта, курс готівкового ринку має коливатись поблизу офіційного курсу.
Віталій Шапран каже, що збалансованість потоків на продаж і купівлю готівки, крім всього іншого залежить від настроїв українців, від стану їх доходів після повернення з вимушеної еміграції.
При цьому повернення українців з "непустими гаманцями" впливає на готівковий курс, як позитивний фактор.
Експерт не виключає, що курс на готівковому ринку впаде до рівня офіційного - 36,6 гривень за долар.
"Такий сценарій цілком можливий за умови відсутності негативних шоків, але його реалізація є реальною тільки при повному збалансуванні потоків на готівковому ринку, коли банки перестануть відчувати нестачу валюти і завозити її в Україну", - сказав він.
Станом на 14 квітня, на готівковому ринку середній курс долара в Україні складає:
Зазначимо, що 7 квітня НБУ зафіксував рекордне падіння курсу долара на готівковому ринку України.
Також дізнайтеся, що міністр фінансів України не бачить підстав для скасування фіксованого курсу гривні до долара.