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НБУ зафиксировал рекордное падение курса доллара на наличном рынке Украины

Новина українською →
Украина, Пятница 07 апреля 2023 10:44
НБУ зафиксировал рекордное падение курса доллара на наличном рынке Украины Фото: курс доллара упал до минимума с июля (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Александр Белоус

В марте 2023 года средний курс продажи наличного доллара в Украине упал на 3,4% до 38,55 гривен. Курс снизился до минимума с лета 2022 года.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные НБУ.

В марте снижение курса было самым резким с начала прошлого года.

НБУ зафиксировал рекордное падение курса доллара на наличном рынке Украины

По данным НБУ, объем продажи банками и обменными пунктами наличной валюты гражданам составил за март 1 517,7 млн долларов. При этом у населения купили 1 236,8 млн долларов.

Большинство сделок провели небанковские финансовые учреждения. Они продали населению 1 039,9 млн долларов и купили 1 039,8 млн долларов.

Отметим, в начале апреля курс доллара в обменных пунктах упал до 38,50 гривен.

Как сообщало РБК-Украина, за 2022 год курс доллара на наличном рынке вырос на 47,7% до 40,19 гривен за доллар.

НБУ не меняет официальный курс гривны к доллару с 21 июля 2022 года - 36,6 гривен за доллар.

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