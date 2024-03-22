Тополя назвал условие, при котором его семья снова уедет из Украины: "Могу быть негодяем"

Лидер группы "Антитела" Тарас Тополя, который вместе с певицей Еленой (ранее она выступала под псевдонимом Alyosha) воспитывает троих детей, честно сказал, будет ли его семья еще раз уезжать из Украины, если ситуация обострится. По словам артиста, у него четкая позиция.

Как сообщает РБК-Украина (проект Styler), об этом Тополя рассказал на программе "Наодинці", которая уже вышла на YouTube-канале ТСН.

"Все уедут, кроме меня"

Тополя отметил, что принимать решение о выезде должен не только он, но и его избранница. Жена певца вместе с детьми находилась за границей на фоне войны, а осенью 2023 вернулась в Украину.

Но если случится так, что российские оккупанты снова "будут стоять под Киевом", пояснил артист, вопрос выезда детей обсуждаться не будет. Тополя говорит, что при таких условиях его семья должна отправиться за границу. А сам он останется.

Тополя и его семья (фото: instagram.com/tarastopolia)

"Ну, это ее право быть категоричной в этих вопросах, у нас равноправие в семье. Но если, не дай Бог, снова произойдет ситуация, что войска будут стоять под Киевом, то все уедут, кроме меня, снова", - заявил Тополя.

"Это даже не будет обсуждаться. Для меня вопрос безопасности детей и Елены самый важный. И здесь я уже могу быть нетолерантным, недемократическим буду, могу быть самым последним негодяем, но я буду делать так, как считаю нужным", - добавил он.

По словам певца, он будет действовать как отец и как самец, "чувствующий опасность для своего потомства". Тополя добавил, что не хочет вновь почувствовать то, что почувствовал в начале полномасштабной войны РФ против Украины.

"Я сделаю так же, как я поступил тогда. Возможно, просто сделаю это быстрее, чем тогда", - добавил артист.